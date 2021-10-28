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Как сделать ноги такими же стройными, как у Кейт Миддлтон: три секрета герцогини

Автор: Ольга Турчаникова

У Кейт Миддлтон масса достоинств. Помимо статуса иконы стиля, она снискала славу признанной красавицы. И дело не только в природных данных. Герцогиня умеет выгодно подчеркнуть лучшие стороны внешности: отличную кожу, роскошные волосы и стройную фигуру. А ноги и вовсе являются ее изюминкой.

Чтобы поддерживать их в отличной спортивной форме, 39-летняя мама троих детей использует три секрета.

Пилатес

Генетика Миддлтон явно играет важную роль в ее стройности.

Но помимо того, Кейт не может и дня прожить без активности. Жена принца Уильяма обожает бег, является заядлой лыжницей, а еще регулярно занимается йогой и пилатесом.

Именно благодаря регулярной растяжке ноги обретают безупречную форму.

Кейт обожает спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Планка

Королевский источник утверждает, что Кейт не упускает возможности заняться в любую свободную минуту.

Она много работает в тренажерном зале Кенсингтонского дворца.

Тренировка Кейт включает:

  • кардио-разминку
  • подъемы ног
  • диагональные и обратные выпады
  • скручивания живота
  • приседания
  • подъемы на носки
  • мосты
  • отжимания

Но самый главный секрет ее стройной фигуры - это известная всем планка. Она укрепляет корпус и улучшает осанку, но также воздействует на спину, плечи, руки, ягодицы и ноги.

И активный образ жизни (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Лодочки

Еще один секрет идеальных ног Кейт - удачно подобранная обувь.

Герцогиня обожает лодочки телесного цвета, которые зрительно удлиняют ноги и помогают выглядеть выше и стройнее. А также изящные модели на высоких каблуках под цвет нарядам.

И знает силу бежевых лодочек (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Ранее мы писали про топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок.

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