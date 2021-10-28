Как сделать ноги такими же стройными, как у Кейт Миддлтон: три секрета герцогини

Пилатес

Генетика Миддлтон явно играет важную роль в ее стройности.

Но помимо того, Кейт не может и дня прожить без активности. Жена принца Уильяма обожает бег, является заядлой лыжницей, а еще регулярно занимается йогой и пилатесом.

Именно благодаря регулярной растяжке ноги обретают безупречную форму.

Кейт обожает спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Планка

Королевский источник утверждает, что Кейт не упускает возможности заняться в любую свободную минуту.

Она много работает в тренажерном зале Кенсингтонского дворца.

Тренировка Кейт включает:

кардио-разминку

подъемы ног

диагональные и обратные выпады

скручивания живота

приседания

подъемы на носки

мосты

отжимания

Но самый главный секрет ее стройной фигуры - это известная всем планка. Она укрепляет корпус и улучшает осанку, но также воздействует на спину, плечи, руки, ягодицы и ноги.

И активный образ жизни (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Лодочки

Еще один секрет идеальных ног Кейт - удачно подобранная обувь.

Герцогиня обожает лодочки телесного цвета, которые зрительно удлиняют ноги и помогают выглядеть выше и стройнее. А также изящные модели на высоких каблуках под цвет нарядам.

И знает силу бежевых лодочек (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)