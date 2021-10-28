RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як зробити ноги такими ж стрункими, як у Кейт Міддлтон: три секрети герцогині

Автор: Ольга Турчанікова

У Кейт Міддлтон маса достоїнств. Крім статусу ікони стилю, вона здобула славу визнаної красуні. І справа не тільки в природних даних. Герцогиня вміє вигідно підкреслити кращі сторони зовнішності: відмінну шкіру, розкішне волосся і струнку фігуру. А ноги і зовсім є її родзинкою.

Щоб підтримувати їх у відмінній спортивній формі, 39-річна мама трьох дітей використовує три секрети.

Пілатес

Генетика Міддлтон явно відіграє важливу роль в її стрункості.

Але крім того, Кейт не може і дня прожити без активності. Дружина принца Уільяма обожнює біг, є завзятою лижницею, а ще регулярно займається йогою і пілатесом.

Саме завдяки регулярній розтяжці ноги здобувають бездоганну форму.

Кейт обожнює спорт (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Планка

Королівське джерело стверджує, що Кейт не упускає можливості зайнятися в будь-яку вільну хвилину.

Вона багато працює в тренажерному залі Кенсінгтонського палацу.

Тренування Кейт включає:

  • кардіо-розминку
  • підйоми ніг
  • діагональні і зворотні випади
  • скручування живота
  • присідання
  • підйоми на носочках
  • мости
  • віджимання

Але найголовніший секрет її стрункої фігури - це відома всім планка. Вона зміцнює корпус і покращує поставу, але також впливає на спину, плечі, руки, сідниці і ноги.

І активний спосіб життя (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Лодочки

Ще один секрет ідеальних ніг Кейт - вдало підібране взуття.

Герцогиня обожнює човники тілесного кольору, які візуально подовжують ноги і допомагають виглядати вищою і стрункішою. А також витончені моделі на високих підборах під колір вбранням.

І знає силу бежевих човників (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Раніше ми писали про топ-5 блискучих виходів Кейт Міддлтон в речах демократичних марок.

Читайте LITE в Google News
Кейт МіддлтонШоу-бізнесМодні тренди