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Певица Шер заявила, что хочет принимать у себя дома украинские семьи

Фото: Певица Шер (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Американская певица Шер заявила, что готова принимать в своем доме украинские семьи, которые были вынуждены покинуть родную землю после вторжения путинских войск на территорию Украины.

Об этом звезда написала в Twitter.

"Я хотела бы стать спонсором программы "Украинские семьи в моем доме". Они будут в безопасности и о них позаботятся.

Многие люди с такой позицией как у меня, должны помогать. Если я или мои дети окажутся в такой ситуации, я надеюсь, кто-то, как я сейчас, сможет нам помочь", - написала она.

Отметим, что отцом 75-летней Шерилин Саркисян (настоящее имя певицы) был выходец из Армении - нации, которая не понаслышке знает, что такое геноцид.

Ранее о желании помочь беженцам из Украины также заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Также мы писали, что Арнольд Шварценеггер обратился к россиянам, чтобы рассказать правду о войне в Украине.

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