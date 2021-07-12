Петра и Павла 2021: все запреты большого праздника, особые традиции и приметы

День Петра и Павла отмечается в Украине ежегодно 12 июля. Этот праздник посвящен двум апостолам Иисуса Христа, принявшим мученическую смерть за веру. В этот особенный день верующие соблюдают важные традиции, придерживаются запретов и отмечают его с творожными мандриками, ведь 12-го июля заканчивается Петров пост.
Что можно и нельзя делать в особенный праздник, на какие приметы обращать внимание и какую молитву нужно прочесть - читайте ниже в нашем материале.
Святые Петр и Павел всегда очень почитались в народе. Поэтому крайне важно к празднику навести порядок в доме, ведь 12 июля убираться категорически нельзя.
Утром праздничного дня раньше надевали самую лучшую одежду и отправлялись в храм. Девушки украшали головы венками из полевых цветов, среди которых обязателен был красный мак.
Дома принято собираться за праздничным столом, где главным яством считаются праздничные мандрики - специальные пончики на дрожжевом тесте.
Во многих регионах праздник связан с рыбной ловлей, его считают днем рыбаков. Ведь апостол Петр сам был рыбаком.
Раньше на Петра и Павла также устраивали ярмарки и пышные народные гуляния.
Поскольку 12 июля заканчивается Петров пост, который начался 28 июня, запретов относительно еды в праздник нет.
О святые апостоли Петре и Павле, не отлучайтеся духом от нас, грешных раб Божиих (имена), да не разлучимся вконец от любве Божия, но крепким заступлением вашим нас защитите, да помилует Господь всех нас молитв ваших ради, да истребит же рукописание безмерных грехов наших, и да сподобит со всеми святыми блаженнаго Царствия и брака Агнца Своего, Емуже честь и слава, и благодарение и поклонение во веки веков.
Петр, Павел и Михаил.
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