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Петра и Павла в 2021 году: как приготовить традиционное праздничное блюдо мандрики

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Суббота 10 июля 2021 14:00
Петра и Павла в 2021 году: как приготовить традиционное праздничное блюдо мандрики Фото: Как приготовить мандрики на Петра и Павла (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Праздник Петра и Павла христиане будут отмечать 12 июля. Этот день посвящен апостолам Иисуса Христа, которые приняли мученическую смерть за свои убеждения. Главным атрибутом этого церковного праздника являются "мандрики" – специальные пончики.

Как правильно приготовить мандрики по старому национальному рецепту – читайте ниже.

Мандрики на Петра и Павла пекли в каждом доме и по традиции их раздавали пастухам и путникам в этот праздничный день.

Ингредиенты:

  • Мука – 5 стаканов (стакан 250мл)
  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 2 стакана
  • Дрожжи – 15 г
  • Вишни – 600 г
  • Сахар – 200 г

Способ приготовления:

В половине стакана теплого молока развести 1 столовую ложку сахара, а потом туда добавить дрожжи и оставить для образования "шапочки". В большую миску насыпать 2 стакана муки и влить 1,5 стакана молока, все тщательно перемешать. К мучной массе добавить дрожжи, размешать и поставить в теплое место.

Когда тесто подойдет, вы это увидите по пузырькам. Добавьте в тесто яйца и вымешивайте до состояния, когда оно не будет липнуть к рукам. По мере необходимости добавляйте муку. Оставьте в теплом месте, чтобы подошло.

Вишни помойте и удалите косточки. Пересыпьте ягоды сахаром и оставьте на 1 час, чтобы они пустили сок. Сок потом нужно прокипятить, чтобы полить им уже готовые мандрики.

Когда тесто подойдет, его нужно тонко раскатать, вырезать кружочки стаканом и выложить в середину несколько вишен. Сверху накрыть еще одним пластом теста и выдавить пончик. Выпекать пончики нужно при температуре 180 градусов 10-15 минут.

Сиропом из вишен полить готовые мандрики. Можно пончики окунуть в сироп и дать им остыть.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить хрустящие малосольные огурцы всего за три часа по рецепту Клопотенко.

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