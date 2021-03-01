Первый день весны: что сегодня категорически запрещено делать, все традиции

1 марта в Украине и во всем православном мире вспоминается день, когда повесился Иуда, предавший Иисуса Христа. В народе же этот день был связан с поклонением славянскому богу весны и плодородия Яриле. По традиции в этот день люди провожали зиму и встречали весну. При этом делать это тоже нужно было правильно.

Какие существовали запреты на 1 марта, а также традиции и приметы – рассказывает Lite.

Традиции дня

В средневековой Руси март же начинался Ярилиными днями. Всем известно, что Ярило – языческий бог солнца и плодородия древних славян. К нему тянется всё живое, чтобы окрепнуть, набраться сил и дать рост – все, буквально, "ярится".

В Ярилин день беременные женщины старались на солнышке погреться, чтобы набраться силы выносить здорового и крепкого духом ребенка.

1 марта считается одним из самых тяжелых дней в году. Все потому, что в этот день апостол Иуда Искариот наложил на себя руки. Поэтому именно в эту дату знахари заговаривали от самоубийства людей, которые пытались покончить с собой. Также делали очистку для семей, в которых были самоубийцы, чтобы тяжесть греха не отразилась на родных и близких.

Также считается, что мартовская вода – целебная. Особенно сегодня, так как это первый день весны и ее лечебные способности сильнее.

Что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

Заядлым рыбакам этот день пропускать нельзя. Считается, что щука, плотва и лещ особенно хорошо клюют в первый день весны.

Приметы на 1 марта

Если женщина наберет снега в полдень и оботрет им руки – они будут чистыми и нежными.

Если бросить на снег веточку, и она провалится – скоро будет тепло.

На льду водоема плещется вода – к теплу.

Зяблик громко кричит – к холодам.

Предметы вдалеке кажутся выше и больше, чем на самом деле – к оттепели, а также к снегу или к дождю.

Густой туман в этот день – к ненастному лету.

Всемирные праздники

В этот день мир отмечает Всемирный день комплимента, Всемирный день иммунитета, День борьбы с наркобизнесом, Всемирный день гражданской обороны и Международный день детского телевидения и радиовещания, День "Ноль дискриминации" и День осведомленности об аутоагрессии.