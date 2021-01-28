Первое полнолуние 2021 года несет опасность: что запрещено делать в этот день

Первое полнолуние в 2021 году состоится 28 января в 21:16, и последствия мы будем чувствовать еще две недели спустя. В этот период могут ощущаться перепады настроения, непостоянство чувств, сильное раздражение, гнев, эмоциональные всплески, которые отразятся на здоровье.

Про опасности и шансы, которые нам несет полнолуние во Льве 28 января 2021 рассказала известный украинский астролог Арина Артуровна. Специалист говорит, что в это полнолуние будут действовать мощные энергетические тау-квадраты.

"Могут обостриться мигрени и хронические заболевания. Вероятность травм, несчастных случаев, ДТП и пожаров вырастают втройне. Внимательнее отнеситесь к потребляемой пище, не переедайте и лучше исключите алкоголь на этот период. Даже за несколько дней действия таких аспектов вы рискуете набрать лишний вес", - советует эксперт.

С другой стороны, может появиться лишний оптимизм - к примеру, вам будут давать обещания, которые не будут реализованы, либо вы переоцените себя и не в состоянии будете исполнить обещанное.

Кроме того, есть риск сделать опрометчивые покупки или растратить все на ненужные вам вещи. Стоит соблюдать осторожность в командировках, в пути, а также в делах и переговорах со спонсорами и иностранными фирмами.

Это время неблагоприятно для контактов с публикой, выяснений отношений и участия в светской жизни, лучше посвятить время текущим вопросам. Возможны семейные ссоры, скандалы и домашние хлопоты.

"Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, так как это может повредить Вашему бизнесу и работе, а сильное психическое перенапряжение может служить причиной неправильных действий и конфликтных ситуаций. Стремление к конкуренции в это период возрастет, вам будут навязывать чужую волю и интересы, поэтому важно уверенно и спокойно отстоять свою правоту не влезая в конфликт либо выяснить все детали, переждав напряжение", - резюмировала астролог.

Также Арина Артуровна рассказывала про непростой период, связанный с переходом Солнца в знак Водолея.

Ранее мы писали, что астролог назвала самые опасные и благоприятные даты февраля 2021.