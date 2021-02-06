Период будет очень непростой: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 8 по 14 февраля

Гороскоп на февраль говорит о том, что большая часть месяца пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. А это значит, что будут срывы планов, конфликтные ситуации, сложности в общении с другими людьми и мелкие неприятности.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в период с 8 по 14 февраля, и как им лучше спланировать свои дни, чтобы избежать неприятностей. Об этом пишет SlovoFraza.

Женщина-Овен

Все проблемы будут по плечу и будет возможность заняться делами, которые связаны с прошлым, завершить текущую работу и даже получить прибыль в конце недели. Хорошее настроение поможет сохранить тонус и справиться с любыми препятствиями.

Женщина-Телец

Сосредоточьтесь на своем настроении. Чем больше будет оптимизма, тем легче будет преодолевать трудности. Все проблемы – временные, не сворачивайте с пути к заветной цели. Неделя будет удачна для ухода за собой и для того, чтобы поправить свое здоровье.

Женщина-Близнецы

Не теряйте времени даром, возобновите общение с людьми и развивайте знакомства, так как на этой неделе вы будете в центре внимания. Можно назначать романтические свидания или провести время в кругу семьи для укрепления гармонии. Могут быть встречи с бывшими возлюбленными и возобновление отношений.

Женщина-Рак

Обращайте внимание на детали, так как это отобразится на вашем благополучии. Знаки судьбы и интуиция не позволят вам ошибиться с выбором направления. Неделя удачна для завершения любых дел и если сильно не затягивать, то в конце вас ожидает долгожданное вознаграждение.

Женщина-Лев

Займитесь решением бытовых вопросов и в период с 8 по 14 февраля удачными станут дела, которые связаны с ремонтом, долгожданным переездом, переоформлением документов. Все вопросы с недвижимостью, которые ранее пришлось отложить, решаться без проблем.

Женщина-Дева

Вам поступят заманчивые предложения и не торопитесь от них отказываться. И не спешите с выводами, постарайтесь взвесить все плюсы и минусы, чтобы не ошибиться в своем выборе. Звезды и планеты на этой неделе подарят вам шанс разобраться с вопросом, который уже давно надоел.

Женщина-Весы

Вас может посетить ощущение опустошения, и астрологи советуют заняться восстановлением энергии и улучшением своего настроения. Удачными станут походы в салон красоты, медитация, запланированный шоппинг – это отлично поможет восстановить хорошее настроение и вернуть себе радость от каждого прожитого дня.

Женщина-Скорпион

Будьте готовы дать отпор недоброжелателям и всем, кто попытается вставить вам палки в колеса. Не стесняйтесь своего мнения, но постарайтесь отстаивать его без криков и скандалов. Для того чтобы обойти все возможные конфликты, направьте энергию на восстановление внутренней гармонии.

Женщина-Стрелец

На этой неделе вам нужно обратить внимание на потребности ваших близких людей. Вас ожидает позитивный период, особенно, если у вас за спиной будет надежный тыл. Восстановить душевное равновесие вы сможете в стенах родного дома, общаясь с близкими и создав себе свое личное место силы.

Женщина-Козерог

Неделя станет очень насыщенной и нужно поддерживать свой тонус, чтобы не лишиться сил и успеть закончить все намеченное. С напряжением вам помогут справиться своевременный отдых, медитации, общение с близкими людьми, которые обязательно поддержат в трудную минуту.

Женщина-Водолей

Не позволяйте негативным эмоциям проникнуть в вашу жизнь. Злость, агрессия и обиды будут вам лишать энергии и могут сильно ухудшить ваше состояние. Постарайтесь побольше отдыхать и направить энергию на физические нагрузки, избавиться от стресса и не накапливать негатив.

Женщина-Рыбы

На этой неделе вам нужно возобновить заботу о своем здоровье, продолжить лечение или снова отправиться на отдых в санаторий, чтобы укрепить иммунитет. Вторая неделя будет успешной, но нужно отказаться от перенапряжения, устраивать себе перерывы в работе, чтобы полноценно восстановить силы и энергию.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым февраль принесет любовь.

А также рассказывали о том, что стали известны знаки Зодиака, на которых в феврале свалится богатство.