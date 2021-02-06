Період буде дуже непростий: гороскоп для всіх жінок по знаку Зодіаку з 8 по 14 лютого

Гороскоп на лютий говорить про те, що більша частина місяця пройде під впливом ретроградного Меркурія. А це значить, що будуть зриви планів, конфліктні ситуації, складності в спілкуванні з іншими людьми та дрібні неприємності.

Астрологи розповіли, що чекає всіх жінок по знаку Зодіаку в період з 8 по 14 лютого, і як їм краще спланувати свої дні, щоб уникнути неприємностей. Про це пише SlovoFraza.

Жінка-Овен

Всі проблеми будуть по плечу і буде можливість зайнятися справами, які пов'язані з минулим, завершити поточну роботу і навіть отримати прибуток в кінці тижня. Гарний настрій допоможе зберегти тонус і впоратися з будь-якими перешкодами.

Жінка-Телець

Зосередьтеся на своєму настрої. Чим більше буде оптимізму, тим легше буде долати труднощі. Всі проблеми – часові, не звертайте зі шляху до заповітної мети. Тиждень вдалий для догляду за собою і для того, щоб поправити своє здоров'я.

Жінка-Близнюки

Не втрачайте часу дарма, відновіть спілкування з людьми та розвивайте знайомства, оскільки на цьому тижні ви будете в центрі уваги. Можна призначати романтичні побачення або провести час у колі сім'ї для зміцнення гармонії. Можуть бути зустрічі з колишніми коханими та відновлення стосунків.

Жінка-Рак

Звертайте увагу на деталі, оскільки це зобразиться на вашому добробуті. Знаки долі й інтуїція не дозволять вам помилитися з вибором напряму. Тиждень вдалий для закінчення будь-яких справ і якщо сильно не затягувати, то в кінці вас чекає довгождана винагорода.

Жінка-Лев

Займіться розв'язанням побутових питань та у період з 8 по 14 лютого вдалими стануть справи, які пов'язані з ремонтом, довгоочікуваним переїздом, переоформленням документів. Всі питання з нерухомістю, які раніше довелося відкласти, будуть вирішуватися без проблем.

Жінка-Діва

Вам надійдуть хороші пропозиції й не поспішайте від них відмовлятися. І не поспішайте з висновками, постарайтеся зважити всі плюси та мінуси, щоб не помилитися у своєму виборі. Зірки та планети на цьому тижні подарують вам шанс розібратися з питанням, який вже давно набридло.

Жінка-Терези

Вас може відвідати відчуття спустошення, і астрологи радять зайнятися відновленням енергії та поліпшенням свого настрою. Вдалими стануть походи в салон краси, медитація, запланований шопінг – це відмінно допоможе відновити гарний настрій та повернути собі радість від кожного прожитого дня.

Жінка-Скорпіон

Будьте готові дати відсіч недоброзичливцям і всім, хто спробує вам вставити палиці в колеса. Не соромтеся своєї думки, але постарайтеся відстоювати її без криків і скандалів. Для того, щоб обійти всі можливі конфлікти, направте енергію на відновлення внутрішньої гармонії.

Жінка-Стрілець

На цьому тижні вам потрібно звернути увагу на потреби ваших близьких людей. Вас очікує позитивний період, особливо, якщо у вас за спиною буде надійний тил. Відновити душевну рівновагу ви зможете в стінах рідного дому, спілкуючись з близькими та створивши собі своє особисте місце сили.

Жінка-Козоріг

Тиждень стане дуже насиченим і потрібно підтримувати свій тонус, щоб не втратити сили та встигнути закінчити все намічене. З напругою вам допоможуть впоратися своєчасний відпочинок, медитації, спілкування з близькими людьми, які обов'язково підтримають у важку хвилину.

Жінка-Водолій

Не дозволяйте негативним емоціям проникнути у ваше життя. Злість, агресія та образи будуть вам позбавляти енергії й можуть сильно погіршити ваш стан. Постарайтеся більше відпочивати та направити енергію на фізичні навантаження, позбавитися від стресу і не накопичувати негатив.

Жінка-Риби

На цьому тижні вам потрібно відновити турботу про своє здоров'я, продовжити лікування або знову відправитися на відпочинок в санаторій, щоб зміцнити імунітет. Другий тиждень буде успішним, але потрібно відмовитися від перенапруги, влаштовувати собі перерви в роботі, щоб повноцінно відновити сили та енергію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким лютий принесе любов.

А також розповідали про те, що стали відомі знаки Зодіаку, на яких в лютому звалиться багатство.