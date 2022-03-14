Как пережить разлуку с любимым человеком: действенные советы психологов

Во время войны многим парам, целым семьям приходится переживать разлуку. Мужчины идут в терроборону, женщины с детьми едут в безопасные уголки Украины, мира. Все это приводит к стрессу, и наша задача выйти из него эмоционально здоровыми, насколько это возможно.

Советы от психологов, как это сделать - читайте в нашем материале Lite .

Кейси Лофти эксперт из США, дал список действий, которые помогут вам справиться с разлукой:

Займитесь физическими упражнениями - не только сможете отвлечься, но и улучшите форму во время разлуки.

Пишите - стихи, рассказы, ведите дневник. Высказывайтесь о наболевшем.

Проводите время с другими людьми, посвятите его детям, если они есть.

Смотрите фильмы, которые давно откладывали.

Разгадывайте кроссворды, сканворды.

Освойте новые навыки - вышивание, готовка, веб-дизайн и тому подобное.

Психологи говорят, чтобы ощущать присутствие любимого человека даже тогда, когда его какое-то время нет рядом, нужно продолжать делать те привычные вещи, которыми вы занимались вместе. Например, смотреть фильмы по вечерам.

Если есть возможность общаться по телефону, видеосвязи, обязательно пользуйтесь ею. Можно смотреть фильмы, слушать музыку, ужинать и даже заниматься чем-то более приятным.

И главное, не накручивайте себя, что разлука сможет охладить ваши чувства. Да, вы и ваш партнер вполне могут быть друг без друга, но как же вам хорошо вместе. И это говорит только о том, что ваши отношения - абсолютно здоровы.