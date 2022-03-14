Як пережити розлуку з коханою людиною: дієві поради психологів

Під час війни багатьом парам, цілим родинам доводиться переживати розлуку. Чоловіки йдуть в тероборону, жінки з дітьми їдуть в безпечні куточки України, світу. Все це призводить до стресу, і наша задача вийти з нього емоційно здоровими, наскільки це можливо.

Поради від психологів, як це зробити - читайте в нашому матеріалі Lite .

Кейсі Лофті, експерт з США, дав список дій, які допоможуть вам впоратися з розлукою:

Займіться фізичними вправами - не тільки зможете відволіктися, а й покращите форму під час розлуки.

Пишіть - вірші, оповідання, ведіть щоденник. Висловлюйтесь про наболіле.

Проводьте час з іншими людьми, присвятіть його дітям, якщо вони є.

Дивіться фільми, які давно відкладали.

Розгадуйте кросворди, сканворди.

Освойте нові навички - вишивання, готування, веб-дизайн тощо.

Психологи кажуть, щоб відчувати присутність коханої людини навіть тоді, коли його якийсь час немає поруч, потрібно продовжувати робити ті звичні речі, якими ви займалися разом. Наприклад, дивитися фільми вечорами.

Якщо є змога спілкуватися по телефону, відеозв'язку, обов'язково користуйтесь нею. Можна дивитися фільми, слухати музику, вечеряти і навіть займатися чимось більш приємним.

І головне, не накручуйте себе, що розлука зможе охолодити ваші почуття. Так, ви і ваш партнер цілком можуть бути один без одного, але як же вам добре разом. І це говорить тільки про те, що ваші стосунки - абсолютно здорові.