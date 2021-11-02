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"Перечекайте до кращих часів": астролог попередила про складний період на початку листопада

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Вівторок 02 листопада 2021 21:00
"Перечекайте до кращих часів": астролог попередила про складний період на початку листопада Фото: астролог попередила про складний період на початку листопада (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

На самому початку листопада, згідно з розрахунками відомого астролога, нас чекає непростий час через події, яка вже почалася 1-го числа і триватиме до 7-го. Йдеться про Сонце, яке "займе опозицію до Урана з розрядкою на Сатурн".

Про це Lite розповіла відомий астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, листопад буде місяцем, що вимагає обережності і зваженого підходу у всьому. В цей час не слід сильно проявляти ініціативу на роботі, адже начальство будь-якої ланки не буде мати наміру сприяти цьому.

"Зайві рухи або бажання запропонувати будь-які нові, нетрадиційні методи для роботи можуть викликати тільки відторгнення з боку керівництва. В кінцевому підсумку такий розклад може призвести до погіршення взаєморозуміння в робочому колективі", - прогнозує Аріна.

Крім того цей період не сприяє проведенню масових і громадських заходів, тому з дитячими святами, зібраннями та корпоративними подіями слід почекати.

"Плани на етап з 1 по 7 листопада теж бажано відкласти до кращих часів. В іншому випадку ви ризикуєте "потрапити" на неприємні зустрічі і знайомства і різні несподівані в найгіршому сенсі слова сюрпризи. Це обумовлено місячним затемненням, яке відбудеться в листопаді", - додала експерт.

Раніше астролог також розповіла про всі події листопада - місяця, в якому нас чекають багато цікавих пригод.

Також астролог поділилася найповнішим прогнозом для всіх знаків Зодіаку на листопад 2021.

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астролог
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