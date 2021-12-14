Павел Глоба предрек богатство этим знакам Зодиака в 2022 году

Овен

Астролог говорит, что в 2022 году людей, рожденных под знаком Зодиака Овен, ждут огромные перспективы. Вас ждет долгожданное время перемен. А чтобы все сложилось, вам нужно ставить четкие цели и работать над их воплощением, тогда следующий год станет для вас удачным периодом в плане финансов и карьеры.

Близнецы

Жизнь будет подбрасывать Близнецам новые вызовы, но вам это только на руку - справляясь с ними вы будете продвигаться к успеху. Астролог говорит, что вам удастся найти новое место работы с хорошим доходом, условиями и свободным графиком.

Скорпион

Павел Глоба считает, что представители знака в 2022 году окажутся настоящими везунчиками. Деньги на них будут буквально сыпаться с неба, а в делах ждет успех. Однако трудиться в новом году придется еще больше, чтобы везде успеть и не упустить свою удачу.

Водолей

В 2022 году Водолеи начнут расти буквально во всех сферах жизни благодаря трудолюбию, терпению и целеустремленности. Астролог говорит, что вам следует заниматься решением своих рабочих вопросов в первой половине года, тогда вас ждет успех.