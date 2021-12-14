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Павел Глоба предрек богатство этим знакам Зодиака в 2022 году

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на 2022 год сулит четырем знакам Зодиака достаток и прибыль в году Черного Тигра. Этим счастливчикам сильно повезет в финансовой сфере, но важно не сидеть на месте, ведь символ следующего года любит активных и инициативных.

Астролог Павел Глоба дал совет каждому из этих счастливчиков, пишет Rsute.

Овен

Астролог говорит, что в 2022 году людей, рожденных под знаком Зодиака Овен, ждут огромные перспективы. Вас ждет долгожданное время перемен. А чтобы все сложилось, вам нужно ставить четкие цели и работать над их воплощением, тогда следующий год станет для вас удачным периодом в плане финансов и карьеры.

Близнецы

Жизнь будет подбрасывать Близнецам новые вызовы, но вам это только на руку - справляясь с ними вы будете продвигаться к успеху. Астролог говорит, что вам удастся найти новое место работы с хорошим доходом, условиями и свободным графиком.

Скорпион

Павел Глоба считает, что представители знака в 2022 году окажутся настоящими везунчиками. Деньги на них будут буквально сыпаться с неба, а в делах ждет успех. Однако трудиться в новом году придется еще больше, чтобы везде успеть и не упустить свою удачу.

Водолей

В 2022 году Водолеи начнут расти буквально во всех сферах жизни благодаря трудолюбию, терпению и целеустремленности. Астролог говорит, что вам следует заниматься решением своих рабочих вопросов в первой половине года, тогда вас ждет успех.

Ранее астролог назвала опасности Меркурия, который перешел в знак Козерога 13-го числа.

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