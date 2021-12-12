Меркурий перейдет в знак Козерога 13-го числа: кому это время опасно, а кому повезет

Астролог предупредила об особенном периоде, который начнется в понедельник 13 декабря и будет длиться до 2 января. Речь идет про переход планеты Мекурий в знак Козерога - астрологическом событии, которое состоится в 20:20 и будет тем или иным образом влиять на каждого из нас.

Об этом нам рассказала знаменитый астролог Арина Артуровна.

Эксперт говорит, что в это время необходимо отделять все иллюзорное от реального, решать только злободневные вопросы - финансы, карьера, рабочие моменты. Информацию следует подавать максимально кратко и конкретно.

"Бессмысленных шуток и непродуманных действий желательно избегать - от этого зачастую зависит итог мероприятия. Очень важно демонстрировать свою компетентность и профессионализм", - советует эксперт.

Быть откровенным в эти дни очень сложно, да и часто лишено всякого смысла. Все коммуникации между партнерами, начальниками и подчиненными будут происходить, точно, кратко и по существу.

Благоприятен этот период для планирования, где каждый акцент и любой нюанс должен обязательно учитываться.

Всякие новости будут восприниматься холодно, ничто не будет приниматься на веру, повсюду определенная доля скептицизма.

"Есть большая вероятность появления соблазна решать проблемы в делах, обходя закон. В этом случае на поблажки судьбы рассчитывать не стоит - все нарушения будут выявлены и доказаны", - предупредила Арина Артуровна.

А нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы. Не стоит пренебрегать предложениями по деловым поездкам, но перед тем, как соглашаться, нужно тщательно продумать их целесообразность.