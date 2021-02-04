Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым сегодня повезет

Гороскоп на 4 февраля (коллаж: РБК-Украина)

Гороскоп на 4 февраля 2021 от известного астролога Павла Глобы сулит некоторым знакам Зодиака удачный день. Некоторым в этот день пойдут на пользу новые покупки.

Астролог рассказал, кому сегодня сделают приятный сюрприз, а кого ждет признание в любви. Об этом пишет slovofraza.com.

Овен

У Овнов сегодня удачный день для совершения покупок. Если вы давно мечтали о покупке новой мебели, то сегодня именно тот день, когда необходимо отправиться за покупкой, ведь там вас может ждать хорошая скидка.

Телец

Сегодня Тельцов ждут приятные новости. То, что казалось вам таким сложным и непосильным, на самом деле легкое и простое в исполнении.

Лев

Львов ждет приятный и благополучный день. Сегодня вы можете расслабиться и сделать желанные покупки, о которых давно мечтали. Кроме того, сегодня вас ждет и удачный день на работе. Есть большая вероятность того, что вы получите премию.

Стрелец

Сегодня представителей этого знака Зодиака порадует вторая любимая половинка. Возможно вам сделают неожиданный сюрприз. Влюбленная представительница знака в этот день может ожидать признания от любимого.

Напомним Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых в феврале ждут важные перемены.

Ранее знаменитый астролог назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет до конца недели.