Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яким сьогодні пощастить

Гороскоп на 4 лютого (колаж: РБК-Україна)

Гороскоп на 4 лютого 2021 від відомого астролога Павла Глоби обіцяє деяким знакам Зодіаку вдалий день. Деяким в цей день підуть на користь нові покупки.

Астролог розповів, кому сьогодні зроблять приємний сюрприз, а кого чекає на визнання в любові. Про це пише slovofraza.com.

Овен

У Овнів сьогодні вдалий день для здійснення покупок. Якщо ви давно мріяли про купівлю нових меблів, то сьогодні саме той день, коли необхідно відправитися за покупкою, адже там вас може чекати хороша знижка.

Телець

Сьогодні Тельців чекають приємні новини. Те, що здавалося вам таким складним і непосильною, насправді легке і просте у виконанні.

Лев

Львів чекає приємний і щасливий день. Сьогодні ви можете розслабитися і зробити бажані покупки, про які давно мріяли. Крім того, сьогодні вас чекає вдалий день на роботі. Є велика ймовірність того, що ви отримаєте премію.

Стрілець

Сьогодні представників цього знака Зодіаку порадує друга половинка. Можливо вам зроблять несподіваний сюрприз. Закохана представниця знака у цей день може очікувати визнання від коханого.

Нагадаємо Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, яких у лютому чекають важливі зміни.

Раніше знаменитий астролог назвав три знаки Зодіаку, яким неймовірно повезе до кінця тижня.