Знаменитый астролог назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет до конца недели

Гороскоп 2021 от Павла Глобы (фото: pixabay)

Гороскоп 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение, которое их ждет уже на этой неделе. Кто из представителей зодиакального круга станет баловнями судьбы в период со 2 по 7 февраля - читайте в нашем материале.

Астролог говорит, что неделя в целом будет благоприятной, но особенный успех ждет три знака Зодиака. Это Телец, Весы и Козерог. Павел Глоба рассказал, как им правильно прожить этот период, чтобы добиться максимума, пишет slovofraza.com.

Телец

Тельцов ждет очень интересное время. Вы будете много думать о будущем, но не пытайтесь прыгнуть выше головы и сделать невозможное. Сфокусируйтесь на привычных делах, прислушайтесь к советам начальства, партнеров. А вот в любви Тельцов ждет время перемен. Проявляйте больше активности, знакомьтесь и следите за внешностью - сейчас как никогда нужно выглядеть с иголочки.

Весы

Весам астролог советует посвятить время духовным практикам и медитациям. Большой успех сулят звезды на этой неделе творческим представителям знака. На выходных Весы в отношениях почувствуют приятные перемены, вас ждут улыбки и позитив. А те, кто все еще одинок, смогут обрести свое счастье. Единственный день неблагоприятный для личной жизни - 2 февраля. Удержитесь от свиданий в этот день.

Козерог

Козерогов ждут огромные успехи в любви. Павел Глоба отмечает, что это идеальное время для поисков второй половинки и для перевода уже существующих отношений на новый уровень. Также эта неделя идеально подходит для работы и попыток укрепить материальное положение. Смело тратьте средства, но только на действительно важные вещи.

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