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Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця літа

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Четвер 12 серпня 2021 05:30
Павло Глоба назвав три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця літа Фото: Гороскоп 2021 від Павла Глоби (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2021 від прославленого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, які зможуть значно поправити свій фінансовий стан до кінця літа. Представники цих сузір'їв, на думку експерта, стануть справжніми грошовими магнітами в решту днів серпня.

Про головних щасливчиків літа 2021, яким зірки і планети обіцяють грошову удачу, пише slovofraza.

Телець (з 21 квітня по 20 травня)

Представників цього знака Зодіаку чекають небувалі кар'єрні успіхи, вважає астролог. Якщо правильно скористатися підказками зірок, у вас вийде разом з просуванням по сходах кар'єри просунути і своє фінансове становище.

Лев (з 23 липня по 21 серпня)

Вогняним Левам Павло Глоба рекомендує вкласти гроші в цікавий і перспективний проект. Такий крок дасть свої плоди в перспективі і зможе забезпечити вам стабільний додатковий дохід в майбутньому. Головне, не упустити свій шанс, а він обов'язково буде.

Водолій (з 20 січня по 19 лютого)

Водоліям Павло Глоба радить подружитися з начальством, щоб просунутися по кар'єрних сходах. Згадайте давню українську приказку "Покірне телятко двох маток ссе", і нічого що в хід доведеться пустити хитрість і трохи лицемірства, результат у вигляді тугого гаманця компенсує всі ваші муки совісті.

Раніше астрологи розповіли у гороскопі для всіх жінок за знаком Зодіаку, що можна, а що не можна робити на цьому тижні.

Також ми писали про першу п'ятницю, 13-го в серпні. Що не можна робити, щоб не накликати на себе біду.

Крім того повідомлялося про нешкідливі речі, що зберігаються в будинку, які можуть перетворити кожного на банкрута.

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