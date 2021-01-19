Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые совершат прорыв до конца недели

Гороскоп 2021 на текущую неделю от известного астролога Павла Глобы сулит некоторым знакам Зодиака невероятное везение, которое будет их сопровождать в период с 19 по 24 января. Эти счастливчики смогут привлечь важные перемены в свою жизнь и совершить настоящий прорыв.

Кому следует внимательнее прислушиваться и присматриваться к знакам судьбы в это время, чтобы не упустить самое важное? Кто окажется на гребне волны в эти январские деньки? Об этом пишет slovofraza.

Рак

Павел Глоба считает, что самыми важными днями для Рака станут 21 и 22 января. В это время вам будет улыбаться удача во всех сферах жизни, но берегитесь встречи с неприятными личностями, аккуратнее обращайтесь с деньгами. Если помнить про эти правила, у вас все будет отлично!

Дева

Вам стоит помнить про закон притяжения мыслей, который поможет изменить вашу жизнь к лучшему. Это будет очень яркая и благоприятная неделя, хоть и начнется она с некоторых трудностей, а вот 20-21 января звезды и планеты будут в максимальной гармонии. В голову Девам могут начать приходить интересные идеи и мысли, которые вы сможете успешно реализовать в своей работе.

Стрелец

Стрельцам необходимо сосредоточиться на новых знакомствах. Вполне вероятно, что люди этого Знака смогут найти вторую половинку. Павел Глоба советует вам чаще и больше общаться с новыми людьми, следовать рекомендациям мудрых личностей. Очень важно не сидеть на месте, а действовать, а если что-то пойдет не так, у Стрельцов будет шанс быстро все исправить.

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