Пасха 2021: что обязательно нужно сделать сегодня, обряды и традиции

Пасха 2 мая 2021 - самый главный праздник для всех православных украинцев. Это светлое время, знаменующее настоящую весну, тепло и обновление не только природы, но и всей жизни.

Воскрешение Иисуса Христа - один из самых важнейших моментов в библейской истории. Этот праздник возник 2000 лет назад и с тех пор существует множественное количество обычаев.

Все важные традиции, обряды, поверья, что можно и нельзя делать - все это вы найдете в материале Lite ниже.

Пасхальному яйцу - писанке издавна приписывали поистине магические свойства: на крашеные яйца наносились разнообразные символы, которые несли свой определенный смысл. Считалось, что расписные освященные яйца являются оберегом. По традиции, именно такие яйца, принесенные из церкви, это первое, что нужно съесть с пасхального стола после Великого поста.

Кроме того, ранее считалось, что если освященное пасхальное яйцо хранить на протяжении года за иконой, то оно поможет исцелить даже безнадежно больного человека.

Существовала также традиция хранить освященные яйца до следующей Пасхи - расписные яйца клали в хлев, чтобы уберечь скот от болезней, а также в улей, чтобы пчелы давали вкусный мед.

Освященные Пасхальные яйца считали оберегом (фото: Getty Images)

Паска символизирует то, как Христос ел с учениками хлеб, чтобы они поверили в его воскрешение. Издавна при помощи пасхальной выпечки пытались привлечь удачу и богатство в дом. Люди верили, что если раздать паску нуждающимся, а крошки - птицам, то год обязательно пройдет успешно, будет богатство в доме.

Относительно праздничного стола также существует ряд традиций и обычаев. Рекомендовано накрывать стол разнообразно и пышно - это символ достатка и радости для всей семьи. Алкогольные напитки церковь не ограничивает, однако рекомендует помнить об умеренности. Трапезу принято начинать с молитвы. Поздравить родных и близких, трижды целуя в щеки и повторяя: "Христос Воскресе!". Хозяин дома делит свяченое яйцо на столько частей, сколько присутствующих есть за столом.

На Пасху праздничный стол должен быть нарыт разнообразно и пышно (фото: pixabay.com)

Считается, что на Пасху нужно христосоваться даже с врагами, а также не грустить и не ругаться. А вот работу по дому и другие домашние дела рекомендовано ограничить. В Светлое Христово Воскресенье, которое символизирует победу жизни над смертью, люди должны радоваться, веселиться, навещать родственников, ходить по гостям. На Пасху посещать могилы родных не следует, а поездку на кладбище лучше перенести на день, когда по традиции церковь поминает умерших.

В Украине бытует мнение, что в канун великого праздника нужно совершать добрые дела в пользу обделенных людей, чтобы снять грех со своей души. Того же, кто встретит пасхальный рассвет, ждет большая удача. Самый известный обычай, который знаком всем с детства: на приветствие "Христос воскрес!", нужно ответить "Воистину воскрес!".

Поверья на Пасху:

на Пасху солнце ярко светит - значит в этот день всё веселится на небе и на земле;

на Пасхальное воскресенье нехорошо спать, потому что тогда можно счастье проспать;

на Пасху все должны веселиться, потому что будешь грустить весь год;

если кто-то умирал на Пасху, то считалось, что его счастливая душа уйдет прямо к небу.

Что строго запрещено сегодня делать

Категорически нельзя сегодня гадать. Церковь в принципе не одобряет гадания, но сегодня - это особенный грех. Даже шуточные гадания под запретом.

Нельзя заниматься делами по дому - шить, стирать, готовить, убирать, ремонтировать что-либо.

Нельзя выбрасывать освященные продукты. Их нужно съесть за праздничным столом или же поделиться с другими людьми. Остатки еды, к примеру скорлупу, нужно сжечь, закопать или скормить животным.

Муж и жена на людях не должны христосоваться. Считается, что это к разлуке.

Нельзя охотиться, рыбачить, забивать скот или птицу - кровь животных проливать запрещено сегодня, да и на протяжении всей Страстной недели.

Нельзя сегодня злоупотреблять алкоголем, ругаться, ссориться, сквернословить, желать другим зла, сплетничать.

На кладбище в этот день ходить нельзя. Лучше выбрать для этого другой день, к примеру, Родительскую субботу.

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