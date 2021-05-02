Великдень 2021: що обов'язково потрібно зробити сьогодні, обряди і традиції

Великдень 2 травня 2021 - найголовніше свято для всіх православних українців. Це світлий час, що знаменує справжню весну, тепло та оновлення не тільки природи, але і всього життя.

Воскресіння Ісуса Христа - один з найважливіших моментів в біблійній історії. Це свято виникло 2000 років тому і відтоді існує велика кількість звичаїв.

Всі важливі традиції, обряди, повір'я, що можна і не можна робити - все це ви знайдете в матеріалі Lite нижче.

Великодньому яйцю - писанці здавна приписували воістину магічні властивості: на фарбовані яйця наносилися різноманітні символи, які несли свій певний сенс. Вважалося, що розписні освячені яйця є оберегом. За традицією, саме такі яйця, принесені з церкви, це перше, що потрібно з'їсти з великоднього столу після Великого посту.

Крім того, раніше вважалося, що якщо освячене пасхальне яйце зберігати протягом року за іконою, то воно допоможе зцілити навіть безнадійно хвору людину.

Існувала також традиція зберігати освячені яйця до наступного Великодня - розписні яйця клали в хлів, щоб уберегти худобу від хвороб, а також у вулик, щоб бджоли давали смачний мед.

Освячені пасхальні яйця вважали оберегом (фото: Getty Images)

Паска символізує те, як Христос їв з учнями хліб, щоб вони повірили в Його воскресіння. З давніх-давен за допомогою великодньої випічки намагалися закликати удачу і багатство в хату. Люди вірили, що якщо роздати паску нужденним, а крихти - птахам, то рік обов'язково пройде успішно, буде багатство в домі.

Щодо святкового столу також існує ряд традицій і звичаїв. Рекомендовано накривати стіл різноманітно і пишно - це символ достатку і радості для всієї родини. Алкогольні напої церква не обмежує, проте рекомендує пам'ятати про помірність. Трапезу заведено починати з молитви. Привітати рідних і близьких, тричі цілуючи в щоки та повторюючи: "Христос Воскрес!". Господар будинку ділить свячене яйце на стільки частин, скільки присутніх є за столом.

На Великдень святковий стіл повинен бути наритий різноманітно і пишно (фото: pixabay.com)

Вважається, що на Великдень потрібно христосуватися навіть з ворогами, а також не сумувати і не лаятися. А ось роботу по дому та інші домашні справи рекомендовано обмежити. У Світле Христове Воскресіння, яке символізує перемогу життя над смертю, люди повинні радіти, веселитися, відвідувати родичів, ходити по гостях. На Великдень відвідувати могили рідних не слід, а поїздку на кладовище краще перенести на день, коли за традицією Церква поминає померлих.

В Україні існує думка, що напередодні великого свята потрібно робити добрі справи на користь нужденних людей, щоб зняти гріх зі своєї душі. Того ж, хто зустріне великодній світанок, чекає велика удача. Найвідоміший звичай, який знайомий всім з дитинства: на привітання "Христос воскрес!", потрібно відповісти "Воістину воскрес!".

Повір'я на Великдень:

на Великдень сонце яскраво світить - значить в цей день все веселиться на небі та на землі;

на Великодню неділю недобре спати, бо тоді можна щастя проспати;

на Великдень всі повинні веселитися, бо будеш сумувати весь рік;

якщо хтось помирав на Великдень, то вважалося, що його щаслива душа піде прямо до неба.

Що суворо заборонено сьогодні робити

Категорично не можна сьогодні гадати. Церква в принципі не схвалює ворожіння, але сьогодні - це особливий гріх. Навіть жартівливі ворожіння під забороною.

Не можна займатися хатніми справами - шити, прати, готувати, прибирати, ремонтувати що-небудь.

Не можна викидати освячені продукти. Їх потрібно з'їсти за святковим столом або ж поділитися з іншими людьми. Залишки їжі, наприклад шкаралупу, потрібно спалити, закопати або згодувати тваринам.

Чоловік і дружина на людях не повинні христосуватися. Вважається, що це до розлуки.

Не можна полювати, рибалити, забивати худобу або птицю - кров тварин проливати заборонено сьогодні, та й протягом усього Страсного тижня.

Не можна сьогодні зловживати алкоголем, лаятися, сваритися, лихословити, бажати іншим зла, пліткувати.

На кладовище в цей день ходити не можна. Краще вибрати для цього інший день, наприклад, Батьківську суботу.

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