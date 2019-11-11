Ожившая легенда о Довбуше – новый бренд с огнем в душе!

Коньяк "Довбуш Карпатский"

"Довбуш Карпатский" уже доступен в свободной продаже на полках большинства магазинов

"Зачем легенду выдумывать, если легенда существует и понемногу, незаслужено стирается из памяти", - подумали в компании Алеф-Виналь и вывели на рынок новый коньячный бренд, дав ему имя прославленного украинского героя - Олексы Довбуша. Но основатели новинки утверждают: "Довбуш Карпатский" - больше, чем просто новый коньяк, потому что над разработкой "Довбуша» работали лучшие карпатские технологи".

Отсылка названия к карпатской легенде об Олексе Довбуше - не только прямое указание на происхождение новинки, но и лучшая характеристика самого напитка. Как и известный каждому украинцу герой, коньяк "Довбуш Карпатский" отличается свободолюбивым ярким характером и крепостью.

Линейка бренда состоит из двух позиций: трех и пятилетней выдержки, каждая из которых имеет свои особенности, уникальный карпатский вкус и букет. Бутылку легко узнать, благодаря оригинальной форме. А полная символизма этикетка - это отсылка к мифу о знаменитом золоте Довбуша, которое спрятано благородным разбойником где-то в карпатских горах и до сих пор не найдено. Согласно преданию, такую же монету сам герой носил с собой в качестве оберега. Не возникает сомнений, что талисман принесет удачу и бренду, так как те, кто уже попробовал новинку, оставляют только положительные отзывы. "Довбуш Карпатский" уже доступен в свободной продаже на полках большинства магазинов, поэтому вы самостоятельно можете оценить новый коньяк от Алеф-Виналь и почувствовать огонь в душе.

По материалам пресс-релиза