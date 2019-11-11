ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ожившая легенда о Довбуше – новый бренд с огнем в душе!

Lite » Стиль жизни 11.11.2019 - 08:00
Ожившая легенда о Довбуше – новый бренд с огнем в душе!
Коньяк "Довбуш Карпатский"

"Довбуш Карпатский" уже доступен в свободной продаже на полках большинства магазинов

"Зачем легенду выдумывать, если легенда существует и понемногу, незаслужено стирается из памяти", - подумали в компании Алеф-Виналь и вывели на рынок новый коньячный бренд, дав ему имя прославленного украинского героя - Олексы Довбуша. Но основатели новинки утверждают: "Довбуш Карпатский" - больше, чем просто новый коньяк, потому что над разработкой "Довбуша» работали лучшие карпатские технологи".

Отсылка названия к карпатской легенде об Олексе Довбуше - не только прямое указание на происхождение новинки, но и лучшая характеристика самого напитка. Как и известный каждому украинцу герой, коньяк "Довбуш Карпатский" отличается свободолюбивым ярким характером и крепостью.

Линейка бренда состоит из двух позиций: трех и пятилетней выдержки, каждая из которых имеет свои особенности, уникальный карпатский вкус и букет. Бутылку легко узнать, благодаря оригинальной форме. А полная символизма этикетка - это отсылка к мифу о знаменитом золоте Довбуша, которое спрятано благородным разбойником где-то в карпатских горах и до сих пор не найдено. Согласно преданию, такую же монету сам герой носил с собой в качестве оберега. Не возникает сомнений, что талисман принесет удачу и бренду, так как те, кто уже попробовал новинку, оставляют только положительные отзывы. "Довбуш Карпатский" уже доступен в свободной продаже на полках большинства магазинов, поэтому вы самостоятельно можете оценить новый коньяк от Алеф-Виналь и почувствовать огонь в душе.

По материалам пресс-релиза

Как приготовить ароматный рождественский пунш Идеальный грог: простой рецепт согревающего напитка
Новости Украины напитки
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь