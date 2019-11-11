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Відродження легенди про Довбуша – новий бренд з вогнем у душі!

Lite » Стиль життя 11.11.2019 - 08:00
Відродження легенди про Довбуша – новий бренд з вогнем у душі!
Коньяк "Довбуш Карпатський"

"Довбуш Карпатський" вже доступний у вільному продажу на полицях більшості крамниць

"Нащо легенду вигадувати, якщо легенда існує і потроху, невиправдано стирається з пам’яті", - подумали в компанії Алеф-Віналь і вивели на ринок новий коньячний бренд, давши йому ім’я славетного українського героя – Олекси Довбуша. Але засновники новинки переконують: "Довбуш Карпатський" - більше ніж просто новий коньяк, тому що над розробкою "Довбушу" працювали кращі карпатські технологи».

Відсилка назви до карпатської легенди про Олексу Довбуша - не тільки пряма вказівка на походження новинки, але й краща характеристика самого напою. Як і відомий кожному українцю герой, коньяк "Довбуш Карпатський" відрізняється волелюбним запальним характером та міцністю.

Лінійка бренду складається з двох позицій: трьох та п’ятирічної витримки, кожна з яких має свої особливості, унікальний карпатський смак та букет. Пляшку легко впізнати, завдяки оригінальній формі. А сповнена символізму етикетка – відсилка до міфу про славетне золото Довбуша, яке заховано благородним розбійником десь у карпатських горах і досі не знайдене. Таку ж монету сам герой носив із собою у якості оберіга. Не виникає сумнівів, що талісман принесе удачу і брендові, бо ж ті, хто вже спробував новинку, лишають лише схвальні відгуки. "Довбуш Карпатський" вже доступний у вільному продажу на полицях більшості крамниць, тож ви самостійно можете оцінити новинку від Алеф-Віналь та відчути вогонь у душі.

За матеріалами прес-релізу

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