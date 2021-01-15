Оттягиваю момент: Лилия Ребрик сделала внезапное признание о трудной необходимости

Лилия Ребрик обожает семейные праздники и предпраздничную суету, а еще не представляет себя без любимой работы. На этой неделе ведущая выходила ежедневно в утренний эфир и радовала зрителей стильным появлением в кадре. В конце трудовой недели она решила поговорить с поклонниками о личных предпочтениях.

Звезда позировала для фото в Instagram в трикотажном теплом и уютном платье светло-серго оттенка с розовыми плосками в области тали и плиссированной юбкой-миди от украинского бренда Nataly Bloom. Стоимость наряда составляет около 2500 грн. Она дополнила образ серьгами-перышками нежно-розового цвета и аккуратными молочными лодочками.

Лилия Ребрик показала уютный и женственный наряд (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия показала еще и свою отличную спортивную форму, облачившись в серые лосины и ярко-оранжевую футболку с надписью-фамилией на спине.

Лилия Ребрик может похвастаться идеальными формами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Она напомнила, что череда зимних праздников подходит к концу – впереди еще осталось Крещение, и можно ждать весеннюю оттепель. Ведущая также призналась, что не любит делать после праздничного затянувшегося веселья - убирать домашний декор.

"Признаюсь, оттягиваю этот момент. Вот несколько люблю процесс украшения елки, настолько не люблю процесс ее уборки ... Как у вас с этим? Что делаете, чтобы на душе не было грустно?" - поинтересовалась ведущая у поклонников.

Хорошо выглядите. Такой фигурой скучать не за чем вообще ненужно

Очень красивое платье

Платье шикарное

Какая вы шикарная Женщина! Каждый день наслаждаюсь вами!

Богиня

Очень красивое платье! Вам очень идет! - писали поклонники знаменитости.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик очаровала фотосетом в пижамах с дочками.