Відтягую момент: Лілія Ребрик зробила несподіване зізнання про важку необхідність

Лілія Ребрик обожнює сімейні свята і передсвяткову метушню, а ще не представляє себе без улюбленої роботи. На цьому тижні ведуча виходила щодня в ранковий ефір і радувала глядачів стильним появою в кадрі. Наприкінці трудового тижня вона вирішила поговорити з шанувальниками про особисті уподобання.

Зірка позувала для фото в Instagram в трикотажній теплій і затишній сукні світло-серго відтінку з рожевими плосками в області талі і плісированою спідницею-міді від українського бренду Nataly Bloom. Вартість вбрання становить близько 2500 грн. Вона доповнила образ сережками-пір'їнками ніжно-рожевого кольору та акуратними молочними човниками.

Лілія Ребрик показала затишний і жіночний наряд (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія показала ще й свою відмінну спортивну форму, одягнувши сірі лосини і яскраво-помаранчеву футболку з написом-прізвищем на спині.

Лілія Ребрик може похвалитися ідеальними формами (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона нагадала, що низка зимових свят підходить до кінця – попереду ще залишилося Хрещення, і можна чекати весняну відлигу. Ведуча також зізналася, що не любить робити після святкових тривалих веселощів - прибирати святковий декор.

"Зізнаюся, відтягую цей момент. Ось кілька люблю процес прикрашання ялинки, настільки не люблю процес її прибирання ... Як у вас з цим? Що робите, щоб на душі не було сумно?" - поцікавилася ведуча у шанувальників.

Добре виглядаєте. Такою фігурою нудьгувати не за чим взагалі непотрібно

Дуже гарне плаття

Плаття шикарне

Яка ви шикарна Жінка! Кожен день насолоджуюся вами!

Богиня

Дуже гарне плаття! Вам дуже личить! - писали фоловери зврки.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зачарувала фотосетом в піжамах з доньками.