Батько Меган Маркл обіцяє шантажувати дочку до тих пір, поки вона не зробить перший крок

Меган Маркл з батьком Томасом

Томас Маркл стверджує, що Меган не йде з ним на контакт

Схоже, що батько Меган Маркл, 75-річний Томас Маркл, не на жарт задумався зробити собі кар'єру "світського шоумена", користуючись уразливим станом своєї дочки. Після офіційного зречення 8 січня від своїх королівських обов'язків Меган Маркл і принца Гаррі не залишають у спокої не тільки всюдисущі папараці та журналісти, а також їх родичі. Особливо сильно дістається Меган. Все ж члени королівської родини Великобританії не будуть "опускатися" до рівня пліток. А ось Томас Маркл не гребує жодних методів. Зазначимо, що чоловік не приховує - за свої одкровення він просить гонорар у журналістів. Правда, не розголошує ціну питання.

Так в інтерв'ю програмі Good Morning Britain Томас голосно заявив, що планує відверто шантажувати свою дочку. Нібито іншого методу "достукатися" до неї у нього немає. До цього чоловік намагався домогтися розташування дочки, разжалобити її. Напевне, під цим методом слід мати на увазі нещодавно опублікований архів рідкісних фото маленької Меган. Однак герцогиня Сассекська з батьком зустрічатися не бажає. Так що тепер Томас буде діяти більш грубо.

Томас Маркл з маленькою Меган

“Я буду давати інтерв'ю кожен місяць, поки вона не подзвонить мені. Якщо після цих моїх слів зі мною ніхто не зв'яжеться протягом 30 днів, я знову зроблю публічну заяву. Я не хочу мовчки сидіти в своїй вітальні до кінця свого життя і чекати, що хтось до мене звернеться", - різко висловився отець Маркл.

За словами чоловіка, з ним навіть не хоче зв'язуватися його екс-дружина і мама Меган - Дорія Редлан. Зазначимо, що Дорія - ледь не єдина людина з оточення Меган і Гаррі, яка підтримала їх рішення. А по-друге, не намагалася весь цей час нажится на новому статусі Маркл як герцогині Сассекської.

При цьому гучні заяви тривають сипатися з вуст Томаса. Раніше чоловік стверджував, що Меган ніколи не була жертвою расизму, а її заяви з цього приводу - брехня. Нагадаємо, що ще в 2012 році Меган записала соціальний ролик, в якому відверто зізналася, що зазнала цькування через колір шкіри.

Все це відбувається на тлі іншого скандалу. Так, Томас Марк заявив, що готовий давати свідчення проти своєї дочки в суді! Нагадаємо, що герцог і герцогиня Сассекськіе ще в минулому році подали в суд на видання Associated Newspapers, яке опублікувало лист Меган, адресований її батькові (не складно здогадатися, хто саме продав цей лист журналістам - сам же Томас). Принц Гаррі і Меган Маркл заявили, що таблоїд спеціально вікривив інформацію з особистого листа герцогині, і подав її в непривабливому світлі.

У самому ж листі ще від лютого минулого року Меган настійно просила батька припинити виставляти себе у ролі жертви. Герцогиня навіть сама просила близьку людину нарешті налагодити відносини. Для цього Меган і Гаррі неодноразово намагалися зв'язатися Томасом. Проте чоловік сам же саботував ці зустрічі. Тепер же батька Меган заявляє, що вона не хоче з ним спілкуватися.

Нагадаємо, раніше сестра Меган Маркл впевнена в "істинно егоїстичній" мотивації герцогині повернутися до незалежного життя.