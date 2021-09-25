Отдохнуть особо не получится: названы знаки Зодиака, которым 25 и 26 сентября принесут удачу

Гороскоп на конец сентября говорит о том, что ожидается активный период. Дни будут насыщены событиями и придется совершать решительные действия и принимать важные решения.

Астрологи рассказали, что ждет всех в ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, а также назвали главных счастливчиков по знаку Зодиака. Об этом информирует ТСН.

Гороскоп на 25-26 сентября для всех

В субботу стоит отбросить все сомнения и идти вперед, а на препятствия не обращать внимание. Если вы усомнитесь в своих способностях или правильности цели, то добиться успеха не получится – ни в профессиональной сфере, ни в личной жизни. День станет удачным для решения важных финансовых вопросов, воспользуйтесь шансом поправить свое материальное положение.

В воскресенье ожидаются кардинальные изменения в жизни и совершенно неожиданные и выгодные предложения. Смело идите вперед и не отступайте от принятых решений. Удачными станут все поездки в этот день – путешествия или командировки.

Кому из знаков Зодиака повезет 25-26 сентября

Телец

Удача ожидается в финансовых операциях. Варианты подарков могут быть разными – кому-то вернут старый долг, кто-то получит презент. Есть шанс, что на выходных Тельцы получат в неформальной обстановке эксклюзивное предложение занять престижную должность с очень высокой зарплатой. Подумайте хорошенько, от таких предложений не стоит отказываться.

Рак

Неожиданное счастье и удача свалится на Раков в личной жизни. Они могут получить признание в любви, предложение руки и сердца и даже начать планировать совместное проживание или свадьбу. Если надежного партнера рядом нет, то как раз на этих выходных есть шанс его встретить. Не упустите свой счастливый случай, решив, что новый человек в окружении недостаточно хорош.

Скорпион

На этих выходных Скорпионы смогут уделить внимание только себе и позаботиться о своей внешности и здоровье. Снять накопленные за последние месяцы напряжение помогут сеансы лечебного массажа, посещение спа-салона, новая стрижка. Помните, что хорошее самочувствие и идеальный внешний вид – залог счастливой жизни для Скорпиона и его семьи.