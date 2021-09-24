Остапчук строит под Киевом дом во французском стиле: первые фото

Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной строит дом. По словам шоумена, они запланировали покупку собственного жилья еще весной этого года.
Пара мечтала о загородном доме, но нужный готовый вариант найти не удавалось. Поэтому решили сделать все, так сказать, своими руками.
О выборе их будущего гнездышка и планах на пополнение в семье Владимир рассказал на съемочной площадке проекта "Маска", второй сезон которого уже скоро увидят зрители канала "Украина".
"Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала про комплекс, на территории которого у нас была свадьба", - рассказал Остапчук.
Там паре предложили застройку по утвержденному плану, и уже в июне они начали строить свой дом под Киевом.
Сейчас, говорит Владимир, они с Кристиной наведываются туда раз в 2-3 недели и визуализируют собственное гнездышко.
Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
"Дом будет во французском стиле, это же Прованс. Там будут детские для моих детей и нашего с Кристиной малыша - мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь", - раскрыл подробности будущего жилья ведущий.
Заехать в семейное гнездышко семья Остапчуков планирует в следующем году.
Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Напомним, что на украинское ТВ возвращается легендарная игра "Что? Где? Когда?", в котором Остапчук тоже будет участвовать.