Остапчук строит под Киевом дом во французском стиле: первые фото

Как проходит строительство дома Остапчуков

"Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала про комплекс, на территории которого у нас была свадьба", - рассказал Остапчук.

Там паре предложили застройку по утвержденному плану, и уже в июне они начали строить свой дом под Киевом.

Сейчас, говорит Владимир, они с Кристиной наведываются туда раз в 2-3 недели и визуализируют собственное гнездышко.

Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Дом будет во французском стиле, это же Прованс. Там будут детские для моих детей и нашего с Кристиной малыша - мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь", - раскрыл подробности будущего жилья ведущий.

Заехать в семейное гнездышко семья Остапчуков планирует в следующем году.

Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)