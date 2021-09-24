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Остапчук строит под Киевом дом во французском стиле: первые фото

Автор: Дмитрий Войналович

Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной строит дом. По словам шоумена, они запланировали покупку собственного жилья еще весной этого года.

Пара мечтала о загородном доме, но нужный готовый вариант найти не удавалось. Поэтому решили сделать все, так сказать, своими руками.

О выборе их будущего гнездышка и планах на пополнение в семье Владимир рассказал на съемочной площадке проекта "Маска", второй сезон которого уже скоро увидят зрители канала "Украина".

Как проходит строительство дома Остапчуков

"Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала про комплекс, на территории которого у нас была свадьба", - рассказал Остапчук.

Там паре предложили застройку по утвержденному плану, и уже в июне они начали строить свой дом под Киевом.

Сейчас, говорит Владимир, они с Кристиной наведываются туда раз в 2-3 недели и визуализируют собственное гнездышко.

Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Дом будет во французском стиле, это же Прованс. Там будут детские для моих детей и нашего с Кристиной малыша - мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о которой я мечтал всю жизнь", - раскрыл подробности будущего жилья ведущий.

Заехать в семейное гнездышко семья Остапчуков планирует в следующем году.

Остапчук показал свой будущий дом (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что на украинское ТВ возвращается легендарная игра "Что? Где? Когда?", в котором Остапчук тоже будет участвовать.

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Владимир Остапчук