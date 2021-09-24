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Остапчук будує під Києвом дім у французькому стилі: перші фото

Автор: Дмитрий Войналович

Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною будує будинок. За словами шоумена, вони запланували покупку власного житла ще навесні цього року.

Пара мріяла про заміський будинок, але потрібний готовий варіант знайти не вдавалося. Тому вирішили зробити все, так би мовити, своїми руками.

Про вибір їхнього майбутнього гніздечка і плани на поповнення в сім’ї Володимир розповів на знімальному майданчику проєкту "Маска", другий сезон якого вже скоро побачать глядачі каналу "Україна".

Як проходить будівництво дому Остапчуків

"Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля", - розповів Остапчук.

Там парі запропонували забудову за затвердженим планом, і вже в червні вони почали зводити свій будинок під Києвом.

Зараз, каже Володимир, вони з Христиною навідуються туди раз на 2-3 тижні і візуалізують власне гніздечко.

Остапчук показав свій майбутній будинок (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі кімнати для моїх дітей і нашого з Христиною малюка - ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя", - розкрив подробиці майбутнього житла ведучий.

Заїхати в сімейне гніздечко сім'я Остапчуків планує наступного року.

Остапчук показав свій майбутній будинок (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що на українське ТБ повертається легендарна гра "Що? Де? Коли?", у якому Остапчук теж братиме участь.

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Володимир Остапчук