Остапчук будує під Києвом дім у французькому стилі: перші фото

Як проходить будівництво дому Остапчуків

"Нам було важливо, щоб це було саме котеджне містечко: інфраструктура, безпека, сусіди, один архітектурний стиль. Ми багато їздили, дивилися, і тут знайома написала про комплекс, на території якого у нас було весілля", - розповів Остапчук.

Там парі запропонували забудову за затвердженим планом, і вже в червні вони почали зводити свій будинок під Києвом.

Зараз, каже Володимир, вони з Христиною навідуються туди раз на 2-3 тижні і візуалізують власне гніздечко.

Остапчук показав свій майбутній будинок (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Будинок буде у французькому стилі, це ж Прованс. Там будуть дитячі кімнати для моїх дітей і нашого з Христиною малюка - ми поки не вагітні, але плануємо. Також велика вітальня, навіть мій кабінет-бібліотека, про яку я мріяв все життя", - розкрив подробиці майбутнього житла ведучий.

Заїхати в сімейне гніздечко сім'я Остапчуків планує наступного року.

Остапчук показав свій майбутній будинок (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)