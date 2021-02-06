Особняк Насти Каменских и Потапа показали с высоты птичьего полета (видео)

Украинская певица Настя Каменских и ее супруг, шоумен и продюсер Потап, построили свой дом в элитном поселке под Киевом. Самые ближайшие соседи звездной пары – телеведущая Катерина Осадчая и актер Юрий Горбунов. Семьи очень дружны, они кумовья и частенько ходят в гости друг к другу.

Оба дома находятся в поселке Романков, недалеко от Конча-Заспы под Киевом. Эта местность уже давно стало популярным местом для жизни элиты. Тут отличная природа, рядом есть речка и от столицы совсем близко – всего 16 км по отличной трассе. Рядом находится еще один элитный коттеджный поселок – Козин. Об этом информирует издание Strana.

В Романкове находится отдельный коттеджный городок "Солнечная долина". Жители этого городка – знаменитости. Участок в 13,5 сотки был куплен Потапом еще в 2017 году. Сейчас там стоит двухэтажный особняк из камня в итальянском стиле. На заднем дворе есть застекленная терраса, домик для барбекю и бассейн с лаундж-зоной.

Внутри дом очень светлый – от мебели до стен, комнаты очень просторные и много света. В главной комнате есть камин, а также комната для тренировок, так как Настя Каменских занимается спортом ежедневно.

Попасть в городок посторонним почти невозможно – по всему периметру ведется видеонаблюдение, на территории ходит патруль частной охраны, на въезде в городок стоит шлагбаум и есть даже бойцы ГСО.

Дом в этом коттеджном поселке стоит несколько десятков миллионов гривен. Самый дешевый особняк от застройщика обойдется в 12 670 000 гривен, дом в 574 квадрата – в 33 240 000 гривен.

Внутри городка есть частный детский сад, озеро для рыбалки, баня, ресторан, спортивные площадки, поле для футбола, баскетбола, волейбола, теннисные корты. Есть своя тропа здоровья в сосновом лесу для пробежок знаменитостей, а также много освещенных пешеходных дорожек.

Особняк Потапа и Насти Каменских показали с высоты птичьего полета

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