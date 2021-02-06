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Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео)

Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Настя Каменських і її чоловік, шоумен і продюсер Потап, побудували свій будинок в елітному селищі під Києвом. Найближчі сусіди зіркової пари – телеведуча Катерина Осадча та актор Юрій Горбунов. Сім'ї дуже дружні, вони куми та частенько ходять в гості один до одного.

Обидва будинки знаходяться в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Ця місцевість вже давно стало популярним місцем для життя еліти. Тут чудова природа, поруч є річка та від столиці зовсім близько – всього 16 км по відмінній трасі. Поруч знаходиться ще одне елітне котеджне селище - Козин. Про це інформує видання Strana.

У Романкові знаходиться окреме котеджне містечко "Сонячна долина". Жителі цього містечка – знаменитості. Ділянка 13,5 соток був куплений Потапом ще у 2017 році. Зараз там стоїть двоповерховий особняк з каменю в італійському стилі. На задньому дворі є засклена тераса, будиночок для барбекю і басейн з лаундж-зоною.

Всередині будинок дуже світлий – від меблів до стін, кімнати дуже просторі та багато світла. У головній кімнаті є камін, а також кімната для тренувань, через те, що Настя Каменських займається спортом щодня.

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Потрапити в містечко стороннім майже неможливо – по всьому периметру ведеться відеоспостереження, на території ходить патруль приватної охорони, на в'їзді в містечко стоїть шлагбаум і є навіть бійці ДСО.

Будинок у цьому котеджному селищі коштує кілька десятків мільйонів гривень. Найдешевший особняк від забудовника обійдеться в 12 670 000 гривень, будинок в 574 квадрати – у 33 240 000 гривень.

Всередині містечка є приватний дитячий садок, озеро для риболовлі, лазня, ресторан, спортивні майданчики, поле для футболу, баскетболу, волейболу, тенісні корти. Є своя стежка здоров'я в сосновому лісі для пробіжок знаменитостей, а також багато освітлених пішохідних доріжок.

Особняк Потапа і Насті Каменських показали з висоти пташиного польоту

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що був виявлений елітний особняк Королевської під Києвом.

А також розповідали про те, що Меган Маркл і принц Гаррі вперше показали свій будинок за 15 млн доларів.

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