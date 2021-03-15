ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост до конца марта: ищите себя в списке!

Новина українською → Понедельник 15 марта 2021 05:30
Эти знаки Зодиака поймают удачу за хвост до конца марта: ищите себя в списке! Гороскоп на март 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на март 2021 сулит удачу и везение трем знакам Зодиака, для которых первый месяц весны станет особенным. Звезды говорят, что эти счастливчики смогут поймать удачу за хвост до конца месяца.

Своим прогнозом с Lite поделилась известный украинский астролог Арина Артуровна.

Лев

Львам сильно повезет в деловой сфере. Ваши бизнес-инициативы в марте будут конструктивны, и иметь хорошую перспективу, удача ждет также в финансовых вопросах. Трудолюбие и профессионализм будут на высоте, вы сможете получить выгодную работу или предложение от партнера. Это время благоприятное для любых финансовых сделок и операций.

Дева

Для Девы также будут складываться удачно бизнес-дела и карьерное продвижение. Это благоприятное время для рекламы, юридических дел, заключения договоров, ведения переговоров, политической и общественной деятельности, а также для объявления помолвки и для любых культурных мероприятий. Могут быть хорошие перспективы для повышения, так что не следует упускать момент. Время благоприятно для покорения новых высот.

Водолей

В марте улучшится финансовое положение Водолеев. Возможен дополнительный заработок, премия или другие дополнительные доходы. Могут устанавливаться новые полезные связи, которые в дальнейшем скорей всего принесут прибыль. Хорошее время для любых дел, связанных с финансами, а также для поиска финансовой помощи.

Ранее астролог рассказала также про уникальный период, который связан с переходом планеты Меркурий в знак Зодиака Рыбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Праздники и выходные в апреле 2021: нас ждет уникальный месяц
Праздники и выходные в апреле 2021: нас ждет уникальный месяц