Остерігайтеся конфліктних ситуацій: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 22 по 28 березня

Гороскоп на кінець березня свідчить про те, що перший місяць весни закінчиться трохи напружено. Зірки та планети можуть спровокувати конфліктні ситуації, але труднощі можна побороти за допомогою стримування прояви емоцій і щирих почуттів.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 22 по 28 березня, і кому варто бути обережніше. Про це пише видання SlovoFraza.

Овен

Постарайтеся не конфліктувати, оскільки Венера переходить у знак Овна, а це може викликати сварки. Удача чекає тих Овнів, які живуть або зустрічаються зі своїми побратимами по зодіаку. Постарайтеся також поберегти особистий час і гроші, а також не давайте нікому порожніх обіцянок.

Телець

Доля може зробити крутий поворот і в житті Тельців почнеться світла смуга. Постарайтеся не відключати раціоналізм і обережність, особливо у фінансових питаннях. З помилок минулого вийде отримати важливий урок і настав час розібратися з причинами того, чому життя склалося саме так. У сфері грошей проявіть особливу уважність – не носіть з собою великі суми грошей готівкою, не беріть у борг і не оформляйте кредити.

Близнюки

Найскладніші дні – 22 і 23 березня. З понеділка можливо багато важких ситуацій і потрібно спиратися на факти, а не на домисли. В любовній сфері очікуються великі успіхи, особливо у тих, хто вже перебуває у відносинах. Близнюки зможуть вийти в любові на новий рівень. А тим, хто ще в пошуку, астрологи радять не переоцінювати свої сили.

Рак

Емпатія найближчими днями просто злетить і це навіть виявиться небезпечним. Не варто звертати увагу на тих, хто провокує вас на негатив – у вашому оточенні є маніпулятори та енергетичні вампіри. Вони можуть розставити свої пастки й Ракам варто бути обачнішими. Для самотніх Раків є хороша новина – на горизонті з'явиться претендент на роль супутника життя.

Лев

Левам зірки обіцяють везіння в коханні й самотнім представникам цього знаку варто сфокусуватися на пошуку другої половинки. Тим, хто вже у відносинах, зірки та планети обіцяють удачу. Варто присвятити час своєму партнеру і родині, а от критику з боку близьких не потрібно сприймати надто близько до серця. Більша частина може бути правдивою і варто прислухатися. На вихідних вирушайте на шопінг.

Діва

Будьте уважними на цьому тижні, є ризик обзавестися новими ворогами. Блокуйте негатив і негативну енергію. І пам'ятайте: всі, хто нас не люблять - або дурні, або заздрять. Дівам буде везти на людей другого типу. Вони небезпечні і їхній негатив може бути не розпізнано відразу. Можна вирушати в поїздку або змінити обстановку.

Терези

Присвятіть частину часу домашнім справам – це допоможе привернути удачу та успіх у ваше життя. Зараз настає ідеальний час для самоаналізу, духовних практик і навчання. Є шанс отримати відповіді на питання, які давно терзають. 26 і 27 березня в житті Терезів може статися щось приємне, що зовсім не планувалося. На вихідних краще не перевтомлюватися.

Скорпіон

Венера в Овні принесе Скорпіонам багато негативної енергетики, яка спровокує зростання проблем. Не приймайте спонтанні рішення, тому що наслідки можуть бути плачевними. Не відхиляйтеся від стандартного розпорядку дня. Якщо не ризикувати та не шукати пригод, то тиждень буде легким, а всі негаразди нешкідливими. Постарайтеся не пускати у своє життя негатив, через те, що найближчими днями ви залишитеся без заступництва зірок і планет.

Стрілець

Не вирушайте в далеку дорогу, не робіть дорогих покупок. Якщо виникне бажання з кимось спілкуватися і знайомитися – робіть це в інтернеті. Успіху допоможе інтуїція, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, особливо у важких ситуаціях. В кінці березня Стрільцям буде складніше прогнозувати поведінку людей, оскільки проникливість піде в сплячку.

Козоріг

Перестаньте виправдовуватися і пояснювати причини своїх вчинків всім підряд. З 22 по 28 березня вам дозволено чинити так, як вимагає ваше серце. Великі успіхи очікують у сфері любові, а ось у фінансовій сфері варто побоюватися агресивної поведінки людей. Не бийте на сполох, дійте у звичному ритмі та займайтеся своїми справами.

Водолій

У вас накопичилося багато негативних думок, які вже поклали початок вашому напрямку. Постарайтеся більше спілкуватися з позитивними людьми та шукати радість і оптимізм у будь-якому спілкуванні. У сфері фінансів варто бути напоготові, і економити потрібно не час, а гроші. Сплануйте всі справи правильно та розставте пріоритети. Венера може утворити любовні трикутники, і чесність піде на другий план.

Риби

На вашу голову звалиться багато нових завдань і проблем і втому здолає задовго до вихідних. Це може спровокувати появу апатії та зневіри. З п'ятниці варто зайнятися вивченням духовних практик і пошуком нових захоплень. У спілкуванні з близькими та колегами зберігайте тактовність і стриманість. Помірні витрати підуть на користь, а на початку тижня уникайте людних місць.