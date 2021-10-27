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Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчиком

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Среда 27 октября 2021 19:35
Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчиком Анджелина Джоли с дочерью (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта с детства под пристальным вниманием прессы. Экс-супруги долгие годы делят наследников. А те, в свою очередь, живут своей жизнью и устраивают выходки не хуже их мамы в юные годы - характерами они явно пошли в экстраординарных родителей. Так, старшая дочь пары Шайло Нувель уже несколько лет путает фанатов своим полом. Девочка с детства просила называть ее Джоном и давно мечтала сменить пол. По слухам, юная красавица активно принимает нужные препараты и готовится к операции. О ее наряды унисекс только подтверждали это.

Но последний выход Шайло на красную дорожку говорит о том, что она все же предпочла остаться девочкой.

15-летняя Шайло Джоли-Питт появилась на фестивале в Риме в компании звездной мамы и сестры. Все трое были одеты в роскошные платья. Шойло отправилась на красную дорожку в черном платье с плиссированной юбкой, которое дополнила золотыми серьгами и яркими желтыми кедами с принтом. Завершали образ девочки высокая прическа с плетением и неброский макияж. Выглядела Шайло женственно и очаровательно. Чем тут же убедила всех, что желание остаться девушкой укрепилось в ней.

Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомАнджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

К слову, слухи о том, что у Шайло появились мысли не менять пол, поползли еще в прошлом году во время первой волны карантина. Тогда юная наследница знаменитых актеров впервые стала появляться на людях в юбках, платьях и с длинными волосами. Что ж, посмотрим, как дальше будут развиваться события.

Он или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомОн или она? Эволюция стиля старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта, которая мечтала стать мальчикомШайло Нувель ранее (фото: скрины instagram.com/shiloh.jolie.pitt)

Ранее мы писали про актеров, которые погубили свою карьеру из-за скандалов.

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