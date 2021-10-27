Він чи вона? Еволюція стилю старшої дочки Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, яка мріяла стати хлопчиком

Діти Анджеліни Джолі і Бреда Пітта з дитинства під пильною увагою преси. Екс-подружжя довгі роки ділять спадкоємців. А ті, в свою чергу, живуть своїм життям і влаштовують витівки не гірше їх мами в юні роки - характерами вони явно пішли в екстраординарних батьків. Так, старша дочка пари Шайло Нувель вже кілька років плутає фанатів своєю статтю. Дівчинка з дитинства просила називати її Джоном і давно мріяла змінити стать. З чуток, юна красуня активно приймає потрібні препарати і готується до операції. Про її вбрання унісекс тільки підтверджували це.

Але останній вихід Шайло на червону доріжку говорить про те, що вона все ж вважала за краще залишитися дівчинкою.

15-річна Шайло Джолі-Пітт з'явилася на фестивалі в Римі в компанії зіркової мами і сестри. Всі троє були одягнені в розкішні сукні. Шойло вирушила на червону доріжку в чорній сукні з плісированою спідницею, яку доповнила золотими сережками і яскравими жовтими кедами з принтом. Завершували образ дівчинки висока зачіска з плетінням і непомітний макіяж. Виглядала Шайло жіночно і чарівно. Чим тут же переконала всіх, що бажання залишитися дівчиною зміцнилося в ній.

Анджеліна Джолі з дочками в Римі (фото: Getty Images)

До слова, чутки про те, що у Шайло з'явилися думки не змінювати стать, поповзли ще минулого року під час першої хвилі карантину. Тоді юна спадкоємиця знаменитих акторів вперше стала з'являтися на людях в спідницях, сукнях і з довгим волоссям. Що ж, подивимося, як далі будуть розвиватися події.

Анджеліна Джолі з дітьми (фото: Getty Images)

Шайло Нувель раніше (фото: скріни instagram.com/shiloh.jolie.pitt)