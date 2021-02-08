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Оля Полякова потрапила у скандал з Тіною Кароль: у неї сумний репертуар

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 08:21
Оля Полякова потрапила у скандал з Тіною Кароль: у неї сумний репертуар Оля Полякова знову потрапила в скандал (фото: facebook.com.polyakovamusic_
Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова знову потрапила в скандал через свої висловлювання у бік співачки Тіни Кароль. Вона назвала її "плакальницею", після чого зустріла шквал критики від шанувальників.

Виконавиця вирішила вибачитися перед Кароль на відео, опублікованому в своєму Instagram.

Вона звернулася до шанувальників, вирішивши прокоментувати свій "випад" в бік Кароль і публічно вибачитися.

"Це стосується тільки творчості і пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Але саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю і ніколи б не стала жартувати на тему її особистої трагедії, історії. Всіх, кого це зачепило і образило, я щиро прошу вибачення. А до режисерів монтажу у мене окрема прохання, ну якщо ви бачите, що щось йде не так і може бути інтерпретовано невірно, то виріжте, ви ж і так багато гарного вирізаєте, що залишається лише те, що журі неадекватне", - заявила на відео Полякова.

Однак підписників виправдання співачки зовсім не задовольнили.

  • Пісні, на мій погляд, не сумні, а глибокі. І за це я її люблю. Кожному своє.
  • Її як ти назвала "сумний репертуар", можна слухати і переслуховувати, адже там, величезний сенс, і в кожній якійсь пісні людина знаходить себе і свою історію життя, вона найкраща.
  • Як вокалістка Тіна Кароль сильніше Ольги.
  • А вже пізно, треба було раніше.
  • Не всі прийшли в цей світ про шльопанці співати, Оля. Тіна драматична і глибока виконавиця, вона так відчуває і в цьому чесна. І вона нікому нічого не винна. І так цинічно ображати її за це заради дешевого піару дешевого шоу (не вірю, що ви це просто "бовкнули"), а потім жертовно ховатися за режисерами - доля недалеких.
  • Першою це сказала Каменських. Просто вчасно зістрибнула.
  • Ольга, перш ніж щось говорити - спочатку перевірте, чи підключений Ваш язик до мозку!

Як ми писали раніше, Оля Полякова звинуватила Наталю Могилевську у зловживанні фотошопом.

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