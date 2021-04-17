ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ольховы смотрины 17 апреля: что строго запрещено делать, важные приметы и именинники

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 05:30
Ольховы смотрины 17 апреля: что строго запрещено делать, важные приметы и именинники Фото: Какой праздник 17 апреля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

17 апреля 2021 года по православному календарю отмечается день преподобного Иосифа Песнопевца. А в народе этот день называют Ольховы смотрины или Сверчковые песни. Сегодня нужно внимательно слушать пение птиц, а также начинать работы в саду и огороде

Что можно и нельзя делать в этот апрельский день, все приметы, обычаи и традиции, у кого сегодня именины - читайте далее в нашем материале.

Народные приметы и традиции 17 апреля

С этого дня начинали внимательно наблюдать за цветением ольхи. Если к 17 апреля дерево проснется, можно готовиться к потеплению и работам в поле, огороде или в саду.

На теплую погоду указывала не только ольха, но и сверчки. Иосиф Песнопевец "пробуждал сверчков", завлекал журавлей и прочих перелетных птиц.

Внимательно отслеживали состояние дерева пчеловоды. При наличии явных признаков пробуждения растения, отсчитывали 10-14 дней, чтобы выставлять улей с пчелами на улицу.

Что запрещено делать на Ольховы смотрины

Строго запрещено обижать птиц, особенно журавлей. Считается, что такой поступок повергнет человека в горести и несчастья.

Нельзя сегодня стирать постельное бельё и полотенца. Это может стать причиной депрессии, печалей и возвращения дурных воспоминаний.

А постиранную одежду не стоит также развешивать на веревках с помощью прищепок, иначе на вас нахлынут неприятные эмоции. Просто перекиньте постиранное через веревку, а лучше - перенесите стирку на другой день.

Не рекомендуется в этот день покупать обновки. Любая купленная сегодня вещь принесет только неприятности и беды.

Запрещается смотреть на увядающие растения - это может повлечь трудности в любви.

Откажитесь в этот день от черного хлеба - это к бедности. А также не расчесывайте волосы, иначе можете запутать свою судьбу и все пойдет наперекосяк.

Народные приметы 17 апреля

  • Если на ольхе много серёжек - будет урожай овса, а если много шишек - уродит ячмень.
  • Восход солнца золотисто-розовый - жди хорошей погоды в ближайшее время.
  • Если береза распустила листья раньше ольхи - лето будете засушливым, если наоборот - влажным.
  • Хорошей приметой считается увидеть и услышать журавлиный клин 17 апреля - ваша семья будет под сильной защитой от зла и темных сил на весь год.

Именины 17 апреля празднуют: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Мария, Никита, Николай, Феодор, Яков.

Ранее мы писали, какие праздники ждут украинцев в мае 2021, сколько будет выходных, и почему этот месяц особенный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Праздники
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки: "можем вытеснить"
Кличко рассказал, когда в Киеве полностью исчезнут маршрутки: "можем вытеснить"