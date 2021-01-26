Олег Винник виступив на шоу "МАСКА" в образі Буйвола і став п'ятим зоряним детективом, який буде вгадувати, хто із знаменитостей ховається під неймовірними масками.
Для того, щоб максимально заплутати журі - Олю Полякову, NK Настю Каменських, Андрія Данилка і DZIDZIO, артистові довелося вдатися до деяких маніпуляцій з голосом. Про це він розповів у програмі Ранок з Україною.
Винник каже, що ніяких спеціальних апаратів" вони не використовують, а самі маскують свій голос.
"Як правило, змінюється форманта", - розповідає співак і показує, як по-різному можуть "звучати" виконавці. Одні співають горлом, інші - грудьми. В цьому і полягає таємниця "не свого голосу", щоб заплутати зоряних детективів шоу "МАСКА".
Винник каже, що форманту можна змінювати самому. Але якщо необхідно заспівати "різними голосами" багато пісень, то це - пекельна праця. Артист зізнався, що багатьох своїх колег він просто не впізнав.
Для шоу артист вибрав пісню Крістіни Соловій "Тримай", яку стилізував під Rammstein.
Олег Винник про зміну голосу у шоу "МАСКА" [Ранок з Україною]
Олег Винник розповів про зміну голосу у шоу #МАСКАPosted by Олег Винник on Monday, January 25, 2021
Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА" (відео: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)
Зазначимо, що хоча другий випуск шоу "МАСКА" перенесли через трагічні події у Харкові, організатори все ж відкрили таємницю Буйвола в суботу 23 січня. А повний випуск можна буде побачити вже 30-го числа.
Раніше Олег Винник розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися через важезний костюм на шоу "МАСКА".