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Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА"

Вівторок 26 січня 2021 12:52
Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА"
Олег Винник на шоу "МАСКА" (фото: прес-служба каналу "Україна")
Автор: Світлана Мащенко

Олег Винник виступив на шоу "МАСКА" в образі Буйвола і став п'ятим зоряним детективом, який буде вгадувати, хто із знаменитостей ховається під неймовірними масками.

Для того, щоб максимально заплутати журі - Олю Полякову, NK Настю Каменських, Андрія Данилка і DZIDZIO, артистові довелося вдатися до деяких маніпуляцій з голосом. Про це він розповів у програмі Ранок з Україною.

Винник каже, що ніяких спеціальних апаратів" вони не використовують, а самі маскують свій голос.

"Як правило, змінюється форманта", - розповідає співак і показує, як по-різному можуть "звучати" виконавці. Одні співають горлом, інші - грудьми. В цьому і полягає таємниця "не свого голосу", щоб заплутати зоряних детективів шоу "МАСКА".

Винник каже, що форманту можна змінювати самому. Але якщо необхідно заспівати "різними голосами" багато пісень, то це - пекельна праця. Артист зізнався, що багатьох своїх колег він просто не впізнав.

Для шоу артист вибрав пісню Крістіни Соловій "Тримай", яку стилізував під Rammstein.

Олег Винник про зміну голосу у шоу "МАСКА" [Ранок з Україною]

Олег Винник розповів про зміну голосу у шоу #МАСКА

Posted by Олег Винник on Monday, January 25, 2021

Олег Винник розкрив таємницю свого голосу на шоу "МАСКА" (відео: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Зазначимо, що хоча другий випуск шоу "МАСКА" перенесли через трагічні події у Харкові, організатори все ж відкрили таємницю Буйвола в суботу 23 січня. А повний випуск можна буде побачити вже 30-го числа.

Раніше Олег Винник розповів про труднощі, з якими йому довелося зіткнутися через важезний костюм на шоу "МАСКА".

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