Очередной циклон несет в Украину больше осадков и холода: синоптик назвала даты непогоды

Специалист рассказала, что в первой половине следующей недели погода еще ухудшится. Согласно прогнозу, очередной циклон притянет за собой холод, усилится ветер, а осадков станет еще больше. Такая синоптическая ситуация ждет украинцев 20-22 апреля.

Что касается этого воскресенья, то дожди накроют Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Киевскую, и вероятно еще - Житомирскую и Ровенскую области. Но нет худа без добра, ведь осадки там смогут "вытеснить" заморозки. На остальной части территории страны будет сухо и прохладно.

Метеокарта погоды в Украине 18 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 18 апреля температура воздуха в большинстве областей в дневное время ожидается около +10... +14 градусов. Холоднее будет в северных и северо-восточных регионах, где столбики термометров покажут около +7... +12 градусов. В то же время в Карпатах холод будет посерьезнее, и "на высокогорье - до "минусов".

В Киеве воскресенье обещает стать влажным и прохладным. Местами пройдет дождь. Температура воздуха в столице 18-го прогнозируется днем около +10... +11 градусов.

Метеокарта погоды в Украине 18 апреля (фото: facebook.com/tala.didenko)