Черговий циклон несе в Україну більше опадів і холоду: синоптик назвала дати негоди

Фахівець розповіла, що в першій половині наступного тижня погода ще погіршиться. Згідно з прогнозом, черговий циклон притягне за собою холод, вітер посилиться, а опадів стане ще більше. Така синоптична ситуація чекає українців 20-22 квітня.

Що стосується цієї неділі, то дощі накриють Чернігівську, Полтавську, Сумську, Київську, і ймовірно ще - Житомирську та Рівненську області. Але немає лиха без добра, адже опади там зможуть "витіснити" заморозки. На решті території країни буде сухо і прохолодно.

Метеокарта погоди в Україні 18 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Так, 18 квітня температура повітря в більшості областей вдень очікується близько +10... +14 градусів. Найхолодніше буде в північних і північно-східних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть близько +7... +12 градусів. Разом з тим у Карпатах холод буде серйознішим, і "на високогір'ї - до "мінусів".

У Києві неділя обіцяє стати вологою і прохолодною. Місцями пройде дощ. Температура повітря в столиці 18-го прогнозується вдень близько +10... +11 градусів.

Метеокарта погоди в Україні 18 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)