Что обязательно нужно сделать на Крещение: когда купаются в праздник

Крещение Господне - христианский праздник, богатый традициям, обычаями и приметами. Этот день знаменует конец Рождественских Святок, которые проходят в период с 7 по 19 января. Главным праздничным обрядом является купание в проруби. Даже несмотря на морозную погоду, на Крещение у водоемов собираются толпы желающих окунуться в святую воду.

Обычаи на Крещение

Накануне, а также в день праздника Крещения, сложился обычай крестить оглашенных, а на водоемах и в храмах осуществлялось освящение воды. Вода, которая была освящена в этот день - самая великая святыня, способная исцелить душу и тело. Ее стараются сохранить на протяжении всего года, освящая по надобности вещи, принимая ее как лекарство во время болезни и т.д.

У наших предков существовала масса обычаев, которые обязательно выполнялись каждой семьей и в каждом доме. Например, вот такой обычай, связанный со святой водой: у хозяйки в доме был особый кувшин, который использовался только для крещенской воды, в него собирали снег в день праздника, а после того, как он становился водой - относили в погреб и применяли весь год в случае болезни.

Крещенские традиции

Существует множество крещенских традиций и обрядов, которые сложились за долгие тысячелетия. Одной из самых популярных и известных традиций является приготовление праздничной кутьи из риса или пшеницы с добавлением изюма, мака, меда, кураги и чернослива. Все члены семьи усаживались за большим праздничным столом, на котором присутствовали кутья, узвар, вареники, блины, сдоба, блюда из рыбы, каши, и вместе ждали появления первой звезды на небосклоне. Только после этого можно было разговляться, ведь перед Крещением необходимо соблюдать строгий пост.

Конечно, главной традицией является водное крещение. Вода освящалась в колодцах и источниках, а если не было такой возможности, то в стенах храма. Этот обряд проводится и в наши дни. Священник опускает в специальную прорубь крест. Прорубь носит название "иордань", а освященная в ней вода - "великая агиаса", что означает великая святыня. Верят в то, что эта вода является такой же чудодейственной и святой, как и вода Иордана, в которую входил Иисус.

Также стало всенародной традицией купание на Крещение. Особенно часто у прорубей можно встретить людей, страдающих какими-либо заболеваниями, которые верят в свое исцеление чудодейственной водой. Кроме того, тем, кто наряжался и переодевался во время празднования Нового года, также следует окунуться в святые воды, чтобы очиститься от греха. Во дворах храмов можно увидеть длинные очереди из людей, желающих освятить воду. Однако те, кто не сумел прийти на службу, может набрать воду из любого водоема в крещенскую ночь. Считается, что во всех источниках в это время вода набирает свою целебную силу.

Когда купаются на Крещение (фото: galnet.fm)

Когда же купаются на Крещение?

Обычно купаются в ночь с 18 на 19 января, причем многие стараются совершить погружение ровно в полночь. Но дневное ли купание или ночное, - неважно, как и то, во сколько купаются на Крещение. Ведь и дата праздника в глобальной многовековой перспективе весьма условна.

Одна из причин популярности обычая – повсеместное представление о том, что погружение в освященную купель на Крещение смоет все грехи. На самом деле это не так.

Как мы ранее писали, священники рассказали, смывает ли грехи купание на Крещение.