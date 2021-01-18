Що потрібно обов'язково зробити на Водохреща: коли купаються в свято

Хрещення Господнє - християнське свято, багате традиціями, звичаями і прикметами. Цей день знаменує кінець Різдвяних Святок, які проходять в період з 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в ополонці. Навіть незважаючи на морозну погоду, на Водохреща у водойм збираються натовпи охочих зануритися у святу воду.

Звичаї на Водохреща

Напередодні, а також в день свята Хрещення, склався звичай хрестити оглашенних, а на водоймах і в храмах здійснювалось освячення води. Вода, яка була освячена в цей день - найбільша святиня, здатна зцілити душу і тіло. Її намагаються зберегти протягом усього року, освячуючи по потребі речі, приймаючи її як ліки під час хвороби і т. д.

У наших предків існувала маса звичаїв, які обов'язково виконувалися кожною сім'єю і в кожному будинку. Наприклад, ось такий звичай, пов'язаний зі святою водою: у господині в будинку був особливий глечик, який використовувався тільки для хрещенської води, у нього збирали сніг у день свята, а після того, як він ставав водою - відносили в льох і застосовували весь рік у випадку хвороби.

Хрещенські традиції

Існує безліч водохресних традицій і обрядів, що склалися за довгі тисячоліття. Однією з найпопулярніших і відомих традицій є приготування святкової куті з рису або пшениці з додаванням родзинок, маку, меду, кураги і чорносливу. Всі члени родини сідали за великим святковим столом, на якому були присутні кутя, узвар, вареники, млинці, здоба, страви з риби, каші, і разом чекали появи першої зірки на небосхилі. Тільки після цього можна було розговлятися, адже перед Хрещенням необхідно дотримуватися строгого посту.

Звичайно, головною традицією є водне хрещення. Вода освячувалася в криницях і джерелах, а якщо не було такої можливості, то в стінах храму. Цей обряд проводиться і в наші дні. Священик опускає в спеціальну ополонку хрест. Ополонку має назву "йордань", а освячена в ній вода - "велика агіаса", що означає велика святиня. Вірять у те, що ця вода є такою ж чудодійною і святою, як і вода Йордану, в яку входив Ісус.

Також стало всенародною традицією купання на Хрещення. Особливо часто біля ополонок можна зустріти людей, що страждають якими-небудь захворюваннями, які вірять у своє зцілення чудодійною водою. Крім того, тим, хто вбирався і переодягався під час святкування Нового року, також слід зануритися у святу воду, щоб очиститися від гріха. У дворах храмів можна побачити довгі черги з людей, бажаючих освятити воду. Однак ті, хто не зміг прийти на службу, може набрати воду з будь-якого водоймища в водохресну ніч. Вважається, що у всіх джерелах в цей час вода набирає свою цілющу силу.

Коли купаються на Водохреща (фото: galnet.fm)

Коли ж купаються на Хрещення?

Зазвичай купаються в ніч з 18 на 19 січня, причому багато хто намагається зробити занурення рівно опівночі. Але денне купання або нічне, - неважливо, як і те, у скільки купаються на Хрещення. Адже і дата свята в глобальній багатовіковій перспективі досить умовна.

Одна з причин популярності звичаю – повсюдне уявлення про те, що занурення в освячену купіль на Водохреща змиє всі гріхи. Насправді це не так.

Як ми раніше писали, священики розповіли, змиває чи гріхи купання на Хрещення.