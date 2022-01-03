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Загострення, стреси і травми: знаки Зодіаку, яких у січні 2022 підведе здоров'я

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Понеділок 03 січня 2022 05:30
Загострення, стреси і травми: знаки Зодіаку, яких у січні 2022 підведе здоров'я Фото: Гороскоп здоров'я на січень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 попереджає три знаки Зодіаку про ймовірність проблем зі здоров'ям в перший місяць року. Астролог розповіла, в чому саме кожному з них слід поберегтися, щоб не зробити ще гірше.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

Астролог радить представникам вогняного знака Зодіаку прислухатися до свого здоров'я. Особливо небезпечні зараз стресові стани, які в майбутньому можуть спровокувати великі проблеми, аж до досить серйозних захворювань.

Терези

За словами Аріна Артурівни, Терезам потрібно приділити пильну увагу здоров'ю, оскільки в січні 2022 року є великий ризик появи простудних захворювань. Ті, у кого спостерігаються хронічні недуги, також будуть схильні до їх загострення.

Риби

В цілому у сфері здоров'я особливих труднощів не буде. При цьому в січні 2022 вам бажано не допускати екстриму, інакше це може призвести до травмонебезпечних ситуацій.

Раніше астролог також поділилася індивідуальним гороскопом для всіх знаків Зодіаку на січень 2022, розповівши, що їх чекає в любові, кар'єрі і фінансах.

Також ми писали в любовному гороскопі на 2022 рік, які шанси у кожного знака Зодіаку зустріти справжню любов

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