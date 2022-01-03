Загострення, стреси і травми: знаки Зодіаку, яких у січні 2022 підведе здоров'я

Гороскоп на січень 2022 попереджає три знаки Зодіаку про ймовірність проблем зі здоров'ям в перший місяць року. Астролог розповіла, в чому саме кожному з них слід поберегтися, щоб не зробити ще гірше.

Овен

Астролог радить представникам вогняного знака Зодіаку прислухатися до свого здоров'я. Особливо небезпечні зараз стресові стани, які в майбутньому можуть спровокувати великі проблеми, аж до досить серйозних захворювань.

Терези

За словами Аріна Артурівни, Терезам потрібно приділити пильну увагу здоров'ю, оскільки в січні 2022 року є великий ризик появи простудних захворювань. Ті, у кого спостерігаються хронічні недуги, також будуть схильні до їх загострення.

Риби

В цілому у сфері здоров'я особливих труднощів не буде. При цьому в січні 2022 вам бажано не допускати екстриму, інакше це може призвести до травмонебезпечних ситуацій.