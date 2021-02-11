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Новый циклон принесет штормовой ветер и морозы: какие области зацепит первыми

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине снова готовит неприятные сюрпризы в виде сильного штормового ветра и резкого снижения температуры. В пятницу во многих областях продолжит идти мокрый снег.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие сутки, рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

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Она предупредила, что холодный воздух начнет заходить в Украину с западных областей, а неприятные ощущения будет усиливать штормовой ветер.

"12 февраля северо-западный ветер в Украине будет сильным, штормовым. Усиление ветра соответственно будет усиливать ощущение холода, снижать так называемую температуру комфорта. Температура воздуха завтра начнет снижаться. Сначала арктический холод начнет затекать на Запад Украины – ожидается уже -12 -14 градусов, на Закарпатье -5 -8 градусов. На Востоке еще будет тепло днем, +2 +6 градусов. На Севере, в большинстве центральных областей, а также в Одессе и Николаеве ожидается местами -4 -10 градусов, местами до -12 градусов. В Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях 0-3 градуса. В Запорожье и Крыму +2 +6 градусов", - предупредила Диденко.

Карты погоды

Снег и мокрый снег будут держаться в большинстве областей, а там, где "плюсы" – будет бушевать дождь.

В Киеве Диденко пообещала снег и сильный штормовой ветер.

"В Киеве завтра предусматривается снег, днем он будет слабее. Но будет завывать сильный, до штормового, северо-западный ветер. Одевайтесь и закутывайтесь! И ночью, и днем температура воздуха будет приблизительно одинаковой, -9 -12 градусов", - сообщила синоптик и добавила, что в ближайшее время ожидается новый циклон и новая волна похолодания.

Карты погоды

"Далее веселый Volker оставит границы Украины, там еще захочет прыгнуть к нам еще один средиземноморской циклон Wolfram, но мощный северный антициклон Helida наконец-то прервет эту серию северных циклонов. И вклинится между ними мощным арктическим воздухом. К нам идет существенное похолодание", - спрогнозировала Диденко.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз на весну в Украине.

А также рассказывали о том, что названа дата 30-градусных морозов в Украине.

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