Новий циклон принесе штормовий вітер і морози: які області зачепить першими

Погода в Україні знову готує неприємні сюрпризи у вигляді сильного штормового вітру і різкого зниження температури. У п'ятницю в багатьох областях продовжить йти мокрий сніг.

Яка погода чекає українців у найближчу добу, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"Далі жвавий Volker залишить межі України, там ще захоче стрибнути до нас ще один середземноморський циклон Wolfram, але потужний північний антициклон Helida нарешті перерве цю серію північних циклонів. І вклиниться між ними потужним арктичним повітрям. До нас йде суттєве похолодання", - спрогнозувала Діденко.

"У Києві завтра передбачається сніг, вдень він буде слабкіше. Але буде завивати сильний, до штормового, північно-західний вітер. Одягайтеся і закутайтесь! І вночі, і вдень температура повітря буде приблизно однаковою, -9 -12 градусів", - повідомила синоптик і додала, що найближчим часом очікується новий циклон і нова хвиля похолодання.

У Києві Діденко пообіцяла сніг і сильний штормовий вітер.

Сніг та мокрий сніг будуть триматися в більшості областей, а там, де "плюси" – вируватиме дощ.

"12 лютого північно-західний вітер в Україні буде сильним, штормовим. Посилення вітру відповідно буде посилювати відчуття холоду, знижувати так звану температуру комфорту. Температура повітря завтра почне знижуватися. Спочатку арктичний холод почне затікати на Захід України – очікується вже -12 -14 градусів, на Закарпатті -5 -8 градусів. На Сході ще буде тепло вдень +2 +6 градусів. На Півночі, в більшості центральних областей, а також в Одесі та Миколаєві очікується місцями -4 -10 градусів, місцями до -12 градусів. У Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях 0-3 градуси. У Запоріжжі та Криму +2 +6 градусів", - попередила Діденко.

Вона попередила, що холодне повітря почне заходити в Україну із західних областей, а неприємні відчуття буде посилювати штормовий вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз на весну в Україні.

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