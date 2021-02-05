ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новый "Холостяк" дал первое интервью и сообщил, какие девушки ему точно не нужны

Пятница 05 февраля 2021 09:17
Новый "Холостяк" дал первое интервью и сообщил, какие девушки ему точно не нужны
Михаил Заливако дао ответы на 33 вопроса в интервью (фото: stb.ua.holostyak)
Автор: Людмила Жукова

Новый герой шоу "Холостяк 11" 33-летний бизнесмен Михаил Заливако дал свое первое интервью и ответил на 33 коротких вопроса. Во время блица он рассказал о своих жизненных целях, а также о важных событиях из жизни.

Видео блиц-интервью опубликовали в официальном Instagram телеканала СТБ.

Михаил поделился со зрителями подробностями самого переломного момента в жизни.

"У меня в детстве был перелом спины. Ну как в детстве, в 12 лет. И, скажем так, очень много было переосмыслений тогда и всего… в общем был переломным", - рассказал новый герой шоу.

Также Михаил сообщил, что самым дерзким поступком в его жизни является кража коня в деревне. Он отметил, что гордится тем, что в этом году запустил новое направление в бизнесе.

Чтобы стать девушкой, которая его не оттолкнет, не нужно ругаться матом.

"Я не люблю на самом деле, когда девушки ругаются матом. И мне всегда стает немножко не по себе. И опять же, это все может быть в шутках, но если это переходит какую-то грань, то мне очень некомфортно", - сообщил Заливако.

Михаил отметил, что на критику реагирует адекватно и всегда старается услышать человек. Также он поделился самым ярким воспоминанием из детства.

"Это когда я с папой садился на канатную дорогу, открывал чипсы, и весь этот процесс, когда мы ехали и ели, вот он у меня очень такой классный", - поведал "Холостяк".

Как мы ранее писали, в реалити-шоу Холостяк-11 украинки будут бороться за сердце 31-летнего бизнесмена из Харькова, которы стал новым героем популярного романтического проекта.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Стиль жизни Холостяк

Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь