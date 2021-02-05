Новий "Холостяк" дав перше інтерв'ю і повідомив, які дівчата йому точно не потрібні

Михайло Заливако дао відповіді на 33 питання в інтерв'ю (фото: stb.ua.holostyak)

Новий герой шоу "Холостяк 11" 33-річний бізнесмен Михайло Заливако дав своє перше інтерв'ю і відповів на 33 коротких запитання. Під час бліцу він розповів про свої життєві цілі, а також про важливі події з життя.

Відео бліц-інтерв'ю опублікували в офіційному Instagram телеканалу СТБ.

Михайло поділився з глядачами подробицями найпереломнішого моменту в житті.

"У мене в дитинстві був перелом спини. Ну як в дитинстві, в 12 років. І, скажімо так, дуже багато було переосмислень тоді й все... загалом був переломним", - розповів новий герой шоу.

Також Михайло повідомив, що найзухвалішим вчинком в його житті є крадіжка коня в селі. Він зазначив, що пишається тим, що в цьому році запустив новий напрямок у бізнесі.

Щоб стати дівчиною, яка його не відштовхне, не треба лаятися матом.

"Я не люблю насправді, коли дівчата лаються матом. І мені завжди стає трошки незручно. І знову ж таки, це все може бути в жартах, але якщо це переходить якусь межу, то мені дуже некомфортно", - повідомив Заливако.

Михайло зазначив, що на критику реагує адекватно і завжди намагається почути людину. Також він поділився найяскравішим спогадом з дитинства.

"Це коли я з татом сідав на канатну дорогу, відкривав чіпси, і весь цей процес, коли ми їхали і їли, ось він у мене дуже такий класний", - повідав "Холостяк".

Як ми раніше писали, у реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, який став новим героєм популярного романтичного проекту.