ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Новий "Холостяк" дав перше інтерв'ю і повідомив, які дівчата йому точно не потрібні

П'ятниця 05 лютого 2021 09:17
Новий "Холостяк" дав перше інтерв'ю і повідомив, які дівчата йому точно не потрібні
Михайло Заливако дао відповіді на 33 питання в інтерв'ю (фото: stb.ua.holostyak)
Автор: Людмила Жукова

Новий герой шоу "Холостяк 11" 33-річний бізнесмен Михайло Заливако дав своє перше інтерв'ю і відповів на 33 коротких запитання. Під час бліцу він розповів про свої життєві цілі, а також про важливі події з життя.

Відео бліц-інтерв'ю опублікували в офіційному Instagram телеканалу СТБ.

Михайло поділився з глядачами подробицями найпереломнішого моменту в житті.

"У мене в дитинстві був перелом спини. Ну як в дитинстві, в 12 років. І, скажімо так, дуже багато було переосмислень тоді й все... загалом був переломним", - розповів новий герой шоу.

Також Михайло повідомив, що найзухвалішим вчинком в його житті є крадіжка коня в селі. Він зазначив, що пишається тим, що в цьому році запустив новий напрямок у бізнесі.

Щоб стати дівчиною, яка його не відштовхне, не треба лаятися матом.

"Я не люблю насправді, коли дівчата лаються матом. І мені завжди стає трошки незручно. І знову ж таки, це все може бути в жартах, але якщо це переходить якусь межу, то мені дуже некомфортно", - повідомив Заливако.

Михайло зазначив, що на критику реагує адекватно і завжди намагається почути людину. Також він поділився найяскравішим спогадом з дитинства.

"Це коли я з татом сідав на канатну дорогу, відкривав чіпси, і весь цей процес, коли ми їхали і їли, ось він у мене дуже такий класний", - повідав "Холостяк".

Як ми раніше писали, у реаліті-шоу Холостяк-11 українки боротимуться за серце 31-річного бізнесмена з Харкова, який став новим героєм популярного романтичного проекту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Стиль життя Холостяк

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся