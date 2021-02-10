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Новолуние в Водолее: астролог рассказала, кому повезет больше всех

Автор: Светлана Мащенко

Новолуние в феврале произойдет в Водолее. И хотя этот период обычно отлично подходит для новых начинаний, пересечение с ретроградным Меркурием вносит свои коррективы. Как новолуние повлияет на нас, и кому следует в этот период пользоваться шансами, которые дают положение звезд и планет - читайте в нашем материале.

Об этом Lite рассказала астролог Арина Артуровна.

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Новолуние начнется 11 февраля в 21:06 в знаке зодиака Водолей. Как правило, рекомендуют начинать новые дела и проекты после новолуния, но не в этот раз, так как Ретроградный Меркурий может помешать этому и даже навредить.

"До 21 числа нужно выдержать паузу, но не сидеть и ждать, а обдумывать, просчитывать и планировать. И с 21 числа смело "врываться" в реализацию. После 21 и до следующего новолуния - продуктивное время для научной работы, новых идей, IT, диджитал маркетинга, политики, авиации, энерго сферы", - советует Арина Артуровна.

В этот период полезно ориентироваться на будущее, но необходимо реально оценивать свои шансы и возможности, не давая воображению брать верх.

"Лунный месяц будет нести неожиданности, сюрпризы, встречи с интересными людьми и старыми друзьями. Интуиция повысится, буду сбываться ваши предчувствия. Собственные поступки, поведение других людей могут быть весьма неожиданными и непривычными", - добавила она.

Ранее астролог также предупредила о напряженном периоде, который связан с переходом Венеры в знак Водолея.

А вот астролог Марина Скади назвала самые опасные дни февраля, и рассказала, кому следует поберечься.

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