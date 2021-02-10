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Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх

Автор: Світлана Мащенко

Молодик у лютому відбудеться у Водолії. І хоча цей період зазвичай відмінно підходить для нових починань, перетин з ретроградним Меркурієм вносить свої корективи. Як молодик вплине на нас, і кому слід у цей період користуватися шансами, які дають положення зірок і планет - читайте в нашому матеріалі.

Про це Lite розповіла астролог Аріна Артуровна.

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Молодик розпочнеться 11 лютого о 21:06 у знаку зодіаку Водолій. Як правило, рекомендують починати нові справи і проекти після молодика, але не в цей раз, так як Ретроградний Меркурій може перешкодити цьому і навіть нашкодити.

"До 21 числа потрібно витримати паузу, але не сидіти і чекати, а обмірковувати, прогнозувати і планувати. І з 21 числа сміливо "вриватися" у реалізацію. Після 21 і до наступного молодика - продуктивний час для наукової роботи, нових ідей, IT, діджитал маркетингу, політики, авіації, енерго сфери", - радить Аріна Артуровна.

В цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, не даючи уяві брати гору.

"Місяць буде нести несподіванки, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми і старими друзями. Інтуїція підвищиться, буду збуватися ваші передчуття. Власні вчинки, поведінка інших людей можуть бути дуже несподіваними і незвичними", - додала вона.

Раніше астролог також попередила про напружений період, який пов'язаний з переходом Венери в знак Водолія.

А ось астролог Марина Скаді назвала найнебезпечніші дні лютого, і розповіла, кому слід поберегтися.

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