Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх

Молодик розпочнеться 11 лютого о 21:06 у знаку зодіаку Водолій. Як правило, рекомендують починати нові справи і проекти після молодика, але не в цей раз, так як Ретроградний Меркурій може перешкодити цьому і навіть нашкодити.

"До 21 числа потрібно витримати паузу, але не сидіти і чекати, а обмірковувати, прогнозувати і планувати. І з 21 числа сміливо "вриватися" у реалізацію. Після 21 і до наступного молодика - продуктивний час для наукової роботи, нових ідей, IT, діджитал маркетингу, політики, авіації, енерго сфери", - радить Аріна Артуровна.

В цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, не даючи уяві брати гору.

"Місяць буде нести несподіванки, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми і старими друзями. Інтуїція підвищиться, буду збуватися ваші передчуття. Власні вчинки, поведінка інших людей можуть бути дуже несподіваними і незвичними", - додала вона.