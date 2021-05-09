Новолуние с Черной луной 11 мая: кому грозит опасность, а кто добьется успеха

Новолуние в Тельце произойдет 11 мая. Это событие будет особенным из-за соединения с Черной луной - Лилит, которая способна оказывать непосредственное влияние на судьбы людей. В чем плюсы и минусы такого новолуния, кому оно грозит опасностями, а кто может добиться успехов и высот - читайте ниже в нашем материале.
Об этом нам рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Астролог говорит, что в этот период могут выйти на поверхность пороки, желания, амбиции, тревоги, обостренное чувство самолюбия. Также усилится жадность, алчность и магнетическая сексуальность, захочется удовлетворить все свои плотские желания. Может теряться чувство меры и реальности, бросать от страха бедности до транжирства и чрезмерного гедонизма.
Плюсами такого новолуния будут творческое вдохновение, море энергии, а также влюбленность. Возможно возникновение яркой симпатии вспышкой, которая может быстро пройти, будто у вас было помутнение. Вероятны инсайты, усиление интуиции, вещие сны, обостренное чутье и супертактильная чувственность со "своим" человеком.
Минусы новолуния 11 мая:
Отметим, что Черная луна в астрологии - это очень мощный аспект. Она выводит худшее, что есть в человеке, но в то же время именно Лилит (Черная Луна) способна показать настоящее лицо натива. Помимо непосредственного влияния на судьбу, Черная луна обнажает кармическое влияние прошлых жизней.
Ранее астролог также назвала судьбоносные события мая, которые принесут перемены каждому из нас.